Shaktipeeth Highway survey : शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीपूर्वी पहाटे शेतकऱ्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात; माळशिरस तालुक्यात शेतकरी संतप्त

Shaktipeeth Expressway protest : प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाच्या सर्व्हेक्षणाला माळशिरस तालुक्यात तीव्र विरोध होत असून, सर्व्हेक्षणासाठी महसूल व भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे. आज (ता.०४) गुरुवारी पहाटे अनेक शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, शक्तिपीठला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतल्याने माजी खासदार राजू शेट्टी तीव्र निषेध केला आहे..प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाच्या सर्व्हेक्षणाला माळशिरस तालुक्यात तीव्र विरोध होत असून, सर्व्हेक्षणासाठी महसूल व भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे. गुरुवारी पहाटे अनेक शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याने परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शक्तीपीठ महामार्गाच्या प्रस्तावित मार्गाला तालुक्यातील अनेक गावांमधील शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध आहे. महामार्गामुळे सुपीक शेती, घरे आणि उपजीविकेची साधने बाधित होण्याची भीती व्यक्त करत शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत. सर्व्हेक्षणासाठी प्रशासनाचे पथक येणार असल्याची माहिती मिळताच शेतकरी विरोधासाठी सज्ज झाले होते..या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी पहाटेपासूनच प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू केली. निमगाव आणि परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. ताब्यात घेतलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये अजित बोरकर, के. के. पाटील यांच्यासह अन्य आंदोलनकर्त्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांना अकलूज पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले..स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पोलिसांच्या या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, आंदोलन दडपण्यासाठी प्रशासन दबावतंत्राचा वापर करत असल्याचा आरोप केला आहे. काही शेतकऱ्यांनी पहाटे अंथरुणातून उठवून पोलिस ठाण्यात नेल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत निषेध नोंदविला..Shaktipeeth Highway New Alignment : कोल्हापूरातील ७८ गावांतून जाणार ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग; तालुकानिहाय गावांची यादी जाहीर, नव्याने अधिसूचना जारी.दरम्यान, शक्तीपीठ महामार्गाच्या सर्व्हेक्षणासाठी प्रांत कार्यालय, तहसील कार्यालय आणि भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी संबंधित भागात दाखल होणार असल्याने मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रशासन सतर्क असल्याचे सांगितले जात आहे.या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना राजू शेट्टी यांनी प्रशासनाच्या दबावाला घाबरू नका, शेतकऱ्यांनी एकजुटीने लढा सुरू ठेवावा, असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात आणि शेतकरी आंदोलनात चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.