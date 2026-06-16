Pandharpur Murder Case: पंढरपुरात खळबळ! किरकोळ वादातून रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; हत्येनंतर घराच्या दरवाराजा अडकवला पाय..

-भारत नागणे पंढरपूर: पंढरपुरातील एका रिक्षाचालकाची किरकोळ वादातून निर्घुणपणे हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यामध्ये हल्लेखोरांनी हत्या करून त्याचे पाय घराच्या दरवाजावरती अडकवल्याने परिसरात मोठी दहशत निर्माण झाली आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...रोहित मधुकर कोरे असे हत्या झालेल्या रिक्षा चालक तरुणाचे नाव आहे. दरम्यान या तरुणाचा मृतदेह पंढरपूर येथील रेल्वे ट्रॅक वरती छिन्नविछिन्न अवस्थेत आढळून आल्यानंतर ही घटना समोर आली आहे. या या घटनेनंतर पंढरपूर शहर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून पुढील तपास सुरू आहे..पंढरपूर शहरातील 24 वर्षीय रोहित मधुकर कोरे रिक्षा चालवत होता. त्याचा काही जणांशी दारू पिऊन किरकोळ वाद झाला होता. या वादातून त्याची हत्या झाली असल्याचा संशय आहे. रेल्वे पोलिसांनी बेवारस मृतदेह म्हणून त्याचा पंचनामा केला होता. मात्र तरुणांच्या घरावर त्याचा पायाचा तुकडा आढळून आल्याने रेल्वे रूळावर आढळून आलेला मृतदेह हा रोहित याचा असल्याचे समोर आले..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.\rरोहित हा कधीही रेल्वे रुळावर जात नाही मात्र काल रात्री त्याच्या मित्रांसोबत वाद झाला होता त्यातूनच त्याची हत्या केली आहे ज्यांनी हत्या केली त्याच्यावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी त्याच्या आईने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.