Mangalwedha Crime: सख्खा भाऊ झाला पक्का वैरी! भावाचा कुऱ्हाडीचे घाव घालून खून; मंगळवेढा तालुक्यातील घटना, त्रासाला कंटाळला अन् कृत्य..

मंगळवेढा: दारूच्या नशेत दरदिवशी होणारी शिवीगाळ आणि मारहाणीच्या त्रासाला कंटाळून लहान भावाने मोठ्या भावाचा कुऱ्हाडीने घाव घालून खून केल्याची घटना मंगळवेढा तालुक्यातील नंदेश्वर येथे घडली..या प्रकरणातील फिर्याद वडील म्हाळू धोंडीबा मोटे (वय ६०) यांनी मंगळवेढा पोलिस ठाण्यात दिली असून पोलिस सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार नंदेश्वर येथील मोटे वस्तीवरील कृष्णात धोंडीबा मोटे (वय ३७) हा गेल्या काही वर्षांपासून दारूच्या आहारी गेला. .नशेत घरातील आई-वडील, पत्नी आणि मुलांना शिवीगाळ व मारहाण करण्याचा दिनक्रम सुरू होता. १० एप्रिल रोजी रात्री ९ च्या सुमारास कृष्णाने दारूच्या नशेत धिंगाणा सुरू केला. घरातील मंडळींनी त्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला, मात्र नशेतील कृष्णाने कुणाचे न ऐकल्याने रात्री ११ च्या सुमारास वाद विकोपाला गेला..कृष्णाने घरातील कुऱ्हाड हातात घेऊन हवेत फिरवत सर्वांना मारण्याची धमकी देऊ लागला. यावेळी राग अनावर झाल्याने धाकटा भाऊ दत्तात्रय याने कृष्णाच्या हातातील कुऱ्हाड हिसकावून घेत त्याच्या डोक्यात व पायावर सपासप वार केले. .या हल्ल्यात कृष्णात रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. रक्तबंबाळ अवस्थेत कृष्णाला तातडीने मंगळवेढा आणि त्यानंतर सांगोला येथील खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, दुर्दैवाने उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले.