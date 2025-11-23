सोलापूर

धक्कादायक घटना ! 'वांगीमध्ये दोन युवकांनी जीवन संपवले'; परिसरात पसरली शोककळा, सुरेशची आई शेतात गेली अन्..

shocking incident Vangi : घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे. दोघांनी जीवन संपवण्यामागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आर्थिक संकट, वैयक्तिक तणाव की इतर कोणते कारण आहे का याची चौकशी सुरू आहे.
“Emotional scenes in Vangi as two young men end their lives; villagers gather in shock and grief.”

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: वांगी (ता. दक्षिण सोलापू्र) येथील एका युवकाने शुक्रवारी (ता. २१) व दुसऱ्या युवकाने शनिवारी (ता. २२) आत्महत्या केली आहे. गावातील दोन युवकांनी २४ तासांमध्‍ये आत्महत्या केली. दोन युवकांनी आत्महत्या करून जीवन संपविल्याने या परिसरावर मोठी शोककळा पसरली आहे. आत्महत्येचे कारण अद्याप समोर आले नसून पोलिस या दोन्ही आत्महत्तेबाबत कसून तपास करत आहेत.

village
endlife
depression
district
youths
Solapur

