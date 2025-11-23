धक्कादायक घटना ! 'वांगीमध्ये दोन युवकांनी जीवन संपवले'; परिसरात पसरली शोककळा, सुरेशची आई शेतात गेली अन्..

सोलापूर: वांगी (ता. दक्षिण सोलापू्र) येथील एका युवकाने शुक्रवारी (ता. २१) व दुसऱ्या युवकाने शनिवारी (ता. २२) आत्महत्या केली आहे. गावातील दोन युवकांनी २४ तासांमध्ये आत्महत्या केली. दोन युवकांनी आत्महत्या करून जीवन संपविल्याने या परिसरावर मोठी शोककळा पसरली आहे. आत्महत्येचे कारण अद्याप समोर आले नसून पोलिस या दोन्ही आत्महत्तेबाबत कसून तपास करत आहेत. .MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...गोरख दत्तात्रय भोई (वय २७) या युवकाने शुक्रवारी (ता. २१) रात्री १० च्या सुमारास घरात साडीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना समजल्यानंतर त्यांच्या नातेवाइकांनी गोरखला खाली उतरवून उपचारासाठी सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. .उपचारापूर्वी तो मृत झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. आज सुरेश दत्तात्रय भोई या युवकाने आत्महत्या केली. गोरख याच्या आठवणीत सुरेश याने आत्महत्या केल्याची चर्चा परिसरात होती. सुरेश याचा मृतदेह मंद्रूप येथील शासकीय रुग्णालयात तपासणीसाठी आणण्यात आला होता..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...\rसुरेश याचे आई-वडील वांगी गावातील एका शेतकऱ्याकडे चाकरीस आहेत. त्याची आई गोरख याच्या अंत्यसंस्कारासाठी गेली होती. तेथून तिने फोन करून त्याला घरी बोलावले. मात्र त्याने घरी न येता चाकरीस असलेल्या शेता नजीकच्या दुसऱ्या शेतात झाडाला घडफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याची आई त्याला शोधत तेथे पोचल्यावर ही घटना उघडकीस आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.