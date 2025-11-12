Dharmaraj Kadadi: सिद्धेश्वर कारखान्याच्या २०० कोटींच्या कर्जास थकहमी: धर्मराज काडादी; गळीत हंगामाचा प्रारंभ, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांची मदत

सोलापूर: अडचणींचा सामना करत असलेल्या श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या मदतीला आमदार सचिन कल्याणशेट्टी धावले. त्यामुळे अखेर कारखान्याच्या २०० कोटींच्या कर्जास राज्य सरकारने थकहमी दिली आहे. त्यानंतर मंगळवारी (ता. ११) कारखान्याने गाळप हंगामाचा शुभारंभ केला. यावेळी बोलताना कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक धर्मराज काडादी यांनी आमदार कल्याणशेट्टी यांच्यासह राज्य सरकारचे आभार मानले. तसेच या हंगामातही अन्य कारखान्यांच्या तुलनेत चांगला दर देण्याची ग्वाही दिली. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...कुमठे (ता. उत्तर सोलापूर) येथील श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक धर्मराज काडादी यांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात प्रचार करतानाच विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला आव्हान दिले होते. नंतर अडचणीत सापडलेल्या सिद्धेश्वर कारखान्याच्या कर्जाला राज्य सरकारकडून थकहमी मिळत नसल्याने त्यांना संघर्ष करावा लागत होता. दरम्यान, त्यांच्या भाजप प्रवेशाचीही चर्चा रंगली होती. .मात्र, आता खुद्द भाजपचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी हे कारखान्याच्या मदतीला धावल्याने सरकारने थकहमी दिली आहे. त्यानंतर झालेल्या गाळप शुभारंभात काडादी म्हणाले, कारखान्याने नेहमीच सभासदांच्या उसाला सर्वाधिक दर दिला आहे. या आधीच्या सर्व हंगामांत इतर कारखान्यांच्या तुलनेत प्रतिटन १०० ते ४०० रुपये जादा दर देण्याची परंपरा जोपासली आहे. ऊस गाळप हे आपल्या सर्वांच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून ऊस इतरत्र न नेता आपल्या कारखान्यालाच देणे ही सभासदांची जबाबदारी आहे..गतहंगामात केवळ पावणेतीन लाख टन ऊस गाळप झाल्याने बिलाला विलंब झाला. मात्र, कारखान्यावर कोणतेही मोठे कर्ज नाही. तांत्रिक अडचणींमुळे उशीर झाला. संपूर्ण ऊस गाळपाचे नियोजन आपण करतो, मात्र काहींची थांबायची तयारी नसते. त्यामुळे गाळप कमी झाल्याने अडचणी निर्माण झाल्या. नियोजनानुसार सुरुवातीला आडसालीसह नोंदवलेला संपूर्ण ऊस कारखान्यात यायला हवा. .कार्यक्रमास कारखान्याचे अध्यक्ष अण्णाराज ऊर्फ पुष्पराज काडादी, उपाध्यक्ष सिद्धाराम चाकोते, संचालक गुरुराज माळगे, शिवशंकर बिराजदार, सुरेश झळकी, राजशेखर पाटील, मल्लिकार्जुन बिराजदार, विद्यासागर मुलगे, अरुण लातुरे, सिद्धाराम व्हनमाने, शिवानंद बगले, अशोक पाटील, शंकर पाटील, काशिनाथ कोडते, हरिश्चंद्र आवताडे, महादेव जम्मा, कार्यकारी संचालक समीर सलगर आदी उपस्थित होते..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...राज्य सरकारने सिद्धेश्वर सहकार कारखान्याच्या २०० कोटी रुपयांच्या कर्जास थकहमी दिली आहे. हा प्रस्ताव एनसीडीसीकडे पाठविण्यात आला आहे. गतहंगामात राहिलेले शेतकऱ्यांचे ऊसबिल लवकर दिले जाईल. तेव्हा सरकारने जाहीर केलेली वाढीव रक्कमही दिली आहे.- धर्मराज काडादी, मार्गदर्शक संचालक, श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.