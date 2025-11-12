सोलापूर

Dharmaraj Kadadi: सिद्धेश्वर कारखान्याच्या २०० कोटींच्या कर्जास थकहमी: धर्मराज काडादी; गळीत हंगामाचा प्रारंभ, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांची मदत

Siddheshwar sugar factory: कुमठे (ता. उत्तर सोलापूर) येथील श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक धर्मराज काडादी यांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात प्रचार करतानाच विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला आव्हान दिले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: अडचणींचा सामना करत असलेल्या श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या मदतीला आमदार सचिन कल्याणशेट्टी धावले. त्यामुळे अखेर कारखान्याच्या २०० कोटींच्या कर्जास राज्य सरकारने थकहमी दिली आहे. त्यानंतर मंगळवारी (ता. ११) कारखान्याने गाळप हंगामाचा शुभारंभ केला. यावेळी बोलताना कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक धर्मराज काडादी यांनी आमदार कल्याणशेट्टी यांच्यासह राज्य सरकारचे आभार मानले. तसेच या हंगामातही अन्य कारखान्यांच्या तुलनेत चांगला दर देण्याची ग्वाही दिली.

