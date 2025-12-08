Solapur News:'साेलापूर जिल्ह्यातील १६ साखर कारखान्यांची ऊस दराबाबत चुपी'; शेतकरी संभ्रमात, 'स्वाभीमानी'चा अंदोलनाचा इशारा !

मोहोळ : सोलापूर जिल्ह्यातील 16 साखर कारखान्यांनी उसाचा दर जाहीर केला आहे. मात्र उर्वरित 16 साखर कारखान्यानी शासनाने कळवून, बैठक होऊन ही ऊस दर अद्याप जाहीर केला नाही. ज्या साखर कारखान्यांनी ऊस दर जाहीर केला आहे त्यांनी सरासरी 2 हजार 800 रुपये प्रमाणे जाहीर केला आहे. तो शेतकऱ्यांना न परवडणारा आहे. कारण चालू वर्षी रासायनिक खताचे वाढते दर, वाढती मजुरी, ट्रॅक्टर व बैलाचे वाढलेले भाडे, शासनाची वाढलेली पाणीपट्टी यांचा हिशोब घातला तर जाहीर केलेल्या ऊस दरा बाबत शेतकऱ्यां मधून संताप व्यक्त होत आहे. पहिली उचल किमान 3 हजार 200 ते 3 हजार 500 मिळावी अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. .Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .उजनी डावा कालवा, आष्टी तलाव, आष्टी व शिरापूर उपसा सिंचन योजना या पाणी स्त्रोता मुळे मोहोळ तालुक्यातील उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. प्रत्येक तालुक्यातील विविध पाणी स्तोत्रा मुळे ही उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. गेल्या वर्षी कारखानदारांनी उसाला 2 हजार 800 ते 2 हजार 900 रुपये दर दिला आहे. चालू वर्षी वरील प्रमाणे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होऊन ही गेल्या वर्षी एवढाच दर, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. सीना व भीमा नदी काठच्या शेतकऱ्यांचे पुरामुळे उसाचे मोठे नुकसान झाले आहे, हा सर्व हिशोब केला तर 2 हजार 800 रुपये दर कोणत्या गणितात बसतो हे शेतकऱ्यांना न सुटणारे कोडे आहे..जिल्ह्यात विविध शेतकरी संघटना कार्यरत आहेत. पण ऊस दरा बाबत त्या फारशा अग्रेसिव्ह दिसत नाहीत. त्यांनी ठरवले तर आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ऊस दरा बाबत न्याय मिळू शकतो. पण तसे होताना दिसत नाही. बाजारात साखरेला दर ही चांगला आहे. तरी ही शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच..चालू वर्षी वाढलेले रासायनिक खतांचे व मजुरांचे दर पुढील प्रमाणे-----युरिया- 266 रुपये प्रति 50 किलो10 :26: 26- 2 हजार 100 रुपये15 :15 :15- 1 हजार 650 रुपयेएमओपी- 1 हजार 850महाधन- 1हजार 900 18:46- 1 हजार 350 तणनाशक एकरी फवारणी सह 2 हजार रुपये. तसेच विविध विद्राव्य खताचे प्रति पिशवी आणि शेती तीनशे रुपये दर वाढले आहेत ट्रॅक्टर, बैल भाडे, मजुरी, शासनाची पाणीपट्टी यात ही मोठी वाढ झाली आहे..कारखानदारांनी उसाचा दर शेतकऱ्यांना वाढवून दिला पाहिजे. शेतकरी खूप आर्थिक अडचणीत आहे. उत्पादन खर्च वाढून।ही उसाचा प्रति टन दर तोच आहे. वीज, बगॅस, मोलॅशीस यांचे पैसे कारखानदारांना राहतातच की. उसाला दर वाढवून दिला तरच शेतकरी टिकणार आहे अन्यथा अगोदरच अडचणीत असलेल्या शेतकरी जास्तच अडचणीत येणार आहे. हिरालाल टेकळे, शेतकरी..चालू वर्षी उसाला पहिली उचल 3 हजार 400 रुपये मिळावी म्हणून आम्ही यापूर्वी प्रत्येक साखर कारखाना प्रशासन जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना निवेदन दिले आहे. गेल्या दोन दिवसा पासून आम्ही प्रत्येक साखर कारखान्यावर जाऊन आंदोलन करीत आहोत. आमच्याशी चर्चा नाही केली तर आम्ही गव्हाण बंद पाडू, तसा आदेश शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांचा आहे, कारखानदारांनी विचार करावा.विजय रणदिवे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.-जिल्ह्यातील दर जाहीर केलेले साखर कारखाने व त्यांचा दर पुढील प्रमाणे----श्री पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना श्रीपुर- 2 हजार 855,सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते पाटील साखर कारखाना शंकरनगर अकलूज- 2 हजार 850, विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना पिंपळनेर- 2 हजार 850,श्री संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखाना गणपतराव साठे नगर पडसाळी- 2 हजार 800 रुपये,द सासवड माळी शुगर फॅक्टरी माळीनगर- 2 हजार 800 रुपये, जकराया शुगर वटवटे- 2 हजार 800 रुपये, राजवी ॲग्रो पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड आलेगाव- 3 हजार 001,बबनरावजी शिंदे शुगर अँड अलाईड इंडस्ट्रीज तुर्कपिंपरी- 2 हजार 850,विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना करकंब- 2 हजार 850, आष्टी शुगर लिमिटेड आष्टी- 2 हजार 800 रुपये,सिताराम महाराज साखर कारखाना खर्डी- 2 हजार 800 रुपये, शंकर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड सदाशिवनगर- 2 हजार 900,विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना पंढरपूर-2 हजार 875,विठ्ठल रिफाइंड शुगर्स लिमिटेड पांडे- 2 हजार 850,शिवगिरी ऍग्रो शुगर वर्क्स- 3 हजार 001, येडेश्वरी ऍग्रो प्रॉडक्ट खामगाव- 2 हजार 800 रुपये .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !. दर जाहीर न केलेले साखर कारखाने पुढील प्रमाणे-----श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना कुमठे, श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना मंगळवेढा, लोकनेते बाबुराव पाटील ॲग्रो इंडस्ट्रीज अनगर, लोकमंगल ऍग्रो इंडस्ट्रीज बीबीदारफळ, लोकमंगल शुगर इथेनॉल अँड को जनरेशन भंडारकवठे, ओंकार कॉर्पोरेशन म्हैसगाव, सिद्धनाथ शुगर मिल्स लिमिटेड तिऱ्हे, इंद्रेश्वर शुगर उपळाई, भैरवनाथ शुगर लवंगी युटोपियन शुगर्स कचरेवाडी, गोकुळ शुगर धोत्री, ओंकार शुगर फॅक्टरी चांदापुरी, जय हिंद शुगर आचेगाव, व्हीपी शुगर्स लिमिटेड तडवळ, भीमा सहकारी साखर कारखाना टाकळी सिकंदर, सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे साखर कारखाना भाळवणी, धाराशीव शुगर लिमिटेड वाकी शिवणे, अवताडे शुगर लिमिटेड नंदुर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.