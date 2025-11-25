अभिनेते धर्मेंद्र यांना आवडायची सोलापूरची शेंगा चटणी, कडक भाकरी; चित्रकाराने काढली १०० हून अधिक चित्रे, जुन्या आठवणी जागवल्या !

सोलापूर : अभिनेते धर्मेंद्र यांना सोलापूरची शेंगा चटणी अन् कडक भाकरी खूप आवडायची. मी त्यांच्या अनेक वाढदिवसांना प्रत्यक्ष भेटलो. मी त्यांची १०० हून अधिक चित्र काढली. वाढदिवसांना भेटून त्यांना दिलीसुद्धा. ते मला कुटुंबातीलच एक मानायचे. मी त्यांच्याकडे जाताना शेंगा चटणी, कडक भाकरी, शिक, कढाई असे पदार्थ मुंबईला घेऊन जायचो अन् ते पदार्थ धर्मेंद्र आवडीने खायचे अशा आठवणी सोलापुरातील अहेमद जकेरिया शेख यांनी जागवल्या. .Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...धर्मेंद्र देओल यांची अनेक चित्रे काढून सोलापुरातील चित्रकार अहेमद शेख यांनी त्यांच्या आठवणी जपल्या आहेत. धर्मेंद्र यांचा मुलगा अभिनेता सनी देओल हे २००९ मध्ये सोलापूरला आले होते. तेव्हा त्यांची भेट घेऊन शेख यांनी धर्मेंद्र यांची काढलेली चित्रे दाखवली. ती पाहून सनी देओल यांनी त्यांना मुंबईतील घरी बोलवले..२०११ मध्ये शेख हे पहिल्यांदा त्यांच्या घरी गेले. त्यांनी धर्मेंद्र यांची काढलेली चित्रे धर्मेंद्र यांच्यासह हेमा मालिनी, बॉबी देओल, इशा यांनाही खूप आवडली. त्यानंतर दरवर्षी शेख हे धर्मेंद्र यांच्या घरी त्यांच्या वाढदिवसाला जाऊन चित्रे व सोलापुरातील विविध पदार्थ भेट द्यायचे. हे सत्र दरवर्षी सुरू होते. धर्मेंद्र यांच्या निधनाने शेख हे भावुक झाले आहेत..सिद्धेश्वरांची प्रतिमाही भेटधर्मेंद्र यांना अनेक रंगीत व पेन्सीलची चित्रे, पेंटीग भेट दिले. तसेच धर्मेंद्र यांचे १० बाय ६ चे केलेले कटाऊट चित्रही त्यांना खूप आवडले होते. शेख यांनी धर्मेंद्र यांना वाढदिवसानिमित्त श्री सिद्धेश्वर महाराजांची प्रतिमाही भेट दिली. सोलापुरातील चादरी तसेच हुरडा, हुग्गीचाही आस्वाद धर्मेंद्र यांनी घेतला..Pune News: दैव बल्वत्तर म्हणून महिला वाचली ! 'दहिटणे येथे घरगुती गॅसचा मोठा स्फोट'; गॅसची टाकी अचानक लिकेज अन्...दोघांचाही वाढदिवस एकचधर्मेंद्र व शेख यांचा वाढदिवस एकाच दिवशी असल्याने अनेकदा धर्मेंद्र आणि शेख यांचे नाव एकाच केकवर लिहून तो धर्मेंद्र यांच्या घरी कापण्यात आल्याची आठवणही शेख यांनी सांगितली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.