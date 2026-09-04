Solapur Society Hall: समाजमंदिराचा चर्च म्हणून वापर; चौकशी अहवालानंतर सोलापूर महापालिकेने ठोकले सील

सोलापूर : शहरातील बापूजी नगरमधील समाजमंदिराचा चर्च म्हणून वापर सुरू असल्याचे महापालिकेच्या चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याची तक्रार हिंदू जनजागृती समितीने केली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी केली असता समाजमंदिराचा वापर चर्च म्हणून होत असल्याचे स्पष्ट झाले. यातून धार्मिक तेढ निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे प्राथमिक चौकशीत निदर्शनास आल्याने गुरुवारी (ता. ३) महापालिकेने समाजमंदिराला सील लावून जागा ताब्यात घेतल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त वीणा पवार यांनी दिली..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.गेल्या दोन दशकांत बापूजीनगर परिसर संवेदनशील बनला आहे. समाजमंदिराचा चर्च म्हणून वापर, धार्मिक तेढ निर्माण करणे आणि हिंदू मोची आरक्षणाचा गैरवापर करून शासकीय नोकरी लाटल्याप्रकरणी महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील लिपिक दत्तात्रय ऊर्फ योहान कानेपागूल यांच्या चौकशीचे आदेश आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दिले होते. बापूजी नगरमधील या समाजमंदिराच्या वापरावरून जिजस गॉस्पल सोसायटी विरोधात अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. .या समाजमंदिराचा वापर करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे आणि यात पालिका कर्मचारी दत्तात्रय कानेपागूल यांचा सहभाग असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे होते. मात्र, जिजस गॉस्पल सोसायटीने या तक्रारी निरर्थक असल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणात समाजमंदिराचा चर्च म्हणून वापर होत असल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्ट झाले. त्यानुसार गुरुवारी महापालिकेने कारवाई केली..बापूजी नगरातील समाजमंदिर प्रकरणाची प्रशासनाकडून योग्य पद्धतीने व पारदर्शकतेने चौकशी झाली. त्यामुळेच चौकशीत सत्य बाहेर पडले. आता हे समाजमंदिर ताब्यात घेण्यात आले आहे. भविष्यात या समाजमंदिरात धार्मिक तेढ निर्माण होऊ नये. कोणत्याही प्रकारचा गैरवापर होऊ देणार नाही.- नरेंद्र काळे, सभागृहनेते, महापालिका.Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.दहा वर्षांत चार वेळा करार...२००७ : जिजस गॉस्पल सोसायटीला तीन वर्षांसाठी ५०० चौ. फूट जागा. २०१० : दुसऱ्यांदा पुन्हा तीन वर्षांची, २०१३ पर्यंत कराराला मुदतवाढ. २०१३ : तक्रार झाल्यावरही पुन्हा ११ महिन्यांचा करार करून जागा दिली. २०१४ : चौथ्यांदा पुन्हा तीन वर्षांचा म्हणजे २०१७ पर्यंतचा करार केला. १० ऑक्टोबर २०१४ : आयुक्त गुडेवारांनी जागा ताब्याची नोटीस दिली. २०१७ : मुदत संपूनही दरमहा १२०० रुपये भाडेतत्त्वावर अनधिकृत वापर. २०२६ : जूनमध्ये तक्रार; पालिकेने गुरुवारी ताबा घेतला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.