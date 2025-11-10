Solapur News: 'काँग्रेस आज सोलापुरात घेणार इच्छुकांच्या मुलाखती'; जिल्हाध्यक्ष सातलिंग शटगार यांची माहिती, प्रभारी मोहन जोशी दौऱ्यावर

सोलापूर : जिल्ह्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीत नगराध्यक्ष व नगरसेवकासाठी काँग्रेसकडून इच्छुक असलेल्यांच्या मुलाखती उद्या (सोमवार, ता. १०) सकाळी १० ते सायंकाळी ७.३० या वेळेत काँग्रेस भवनमध्ये होणार आहेत. मुलाखतीसाठी प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोलापूर जिल्ह्याचे प्रभारी मोहन जोशी सोलापूरच्या दौऱ्यावर येत आहेत. खासदार प्रणिती शिंदे व प्रभारी जोशी यांच्या उपस्थितीत या मुलाखती होणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सातलिंग शटगार यांनी दिली..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...या मुलाखतीदरम्यान जिल्ह्यातील सर्व विधानसभेचे प्रभारी, माजी आमदार, प्रदेश पदाधिकारी उपस्थितीत राहणार आहेत. सकाळी १० ते ११ अनगर नगरपंचायत, सकाळी ११ ते १२.३० अक्कलकोट, मैंदर्गी, दुधनी नगरपरिषद, दुपारी १२.३० ते १.३० मंगळवेढा, दुपारी ३ ते ३.३० अकलूज, दुपारी ३.३०ते ४ करमाळा, दुपारी ४ ते ४.३० सांगोला, दुपारी ४.३० ते ५.३० पंढरपूर, सायंकाळी ५.३० ते ६.३० कुर्डुवाडी आणि सायंकाळी ६.३० ते ७.३० यावेळेत बार्शीसाठी मुलाखती होणार आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी उमेदवारी मागणी अर्ज, संपूर्ण बायोडाटा घेऊन वेळेवर उपस्थित राहावे, असे आवाहनही जिल्हाध्यक्ष शटगार यांनी केले आहे..तालुक्यांसाठी निरीक्षकअक्कलकोट ग्रामीणसाठी अशोक देवकते, अक्कलकोट, मैंदर्गी, दुधनी शहरासाठी राजेश पवार, दक्षिण सोलापूरसाठी प्रा. सिद्राम सलवदे, उत्तर सोलापूरसाठी सिद्राम सलवदे, मोहोळसाठी ॲड. अर्जुनराव पाटील, मंगळवेढ्यासाठी रमेश हसापुरे, सांगोल्यासाठी ॲड. गजेंद्र खरात, पंढरपूर ग्रामीणसाठी राजकुमार पवार, पंढरपूर शहरासाठी विजयकुमार हत्तुरे, माळशिरससाठी मोतीराम चव्हाण, करमाळ्यासाठी अशोक चोपडे, माढ्यासाठी ॲड. राजेश भादुले, बार्शी ग्रामीणसाठी हनुमंत मोरे व बार्शी शहरासाठी संजय गायकवाड यांची निवड झाली आहे..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.तालुक्यांसाठी प्रभारीअक्कलकोट शहरासाठी डॉ. सुवर्णा मलगोंडा व ग्रामीणसाठी अरुण जाधव, दक्षिण सोलापूरसाठी बाळासाहेब शेळके, उत्तर सोलापूर सुलेमान तांबोळी, मोहोळ शहरासाठी शाहीन शेख व ग्रामीणसाठी राजेश पवार, मंगळवेढा शहर व ग्रामीणसाठी ॲड. अर्जुनराव पाटील, पंढरपूर शहरासाठी सुहास भाळवणकर व ग्रामीणसाठी हनुमंतराव मोरे, सांगोला शहर व ग्रामीणसाठी राजकुमार पवार, करमाळा शहर व ग्रामीणसाठी अशोक चोपडे, माढा शहर व ग्रामीणसाठी जहीर मनेर, बार्शी शहर व ग्रामीणसाठी सुदर्शन आवताडे, माळशिरस शहरासाठी मोतीराम चव्हाण व ग्रामीणसाठी सिद्राम पवार यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.