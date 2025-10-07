माेठी बातमी! 'सोलापूर जिल्ह्यातील पाच कारखान्यांकडे ३३ कोटी थकीत'; दिवाळी तोंडावर एफआरपी न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप..

माळीनगर : यंदाच्या ऊस गाळप हंगामाची तारीख जाहीर झाली असली तरी व आरआरसी कारवाई होऊन देखील सोलापूर जिल्ह्यातील पाच साखर कारखान्यांकडे अद्यापही ३३.२६ कोटी रुपये एफआरपी थकली आहे. दिवाळी तोंडावर येऊन देखील आठ महिन्यांनंतरही एफआरपी न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. अशातच एफआरपी व जाहीर केलेल्या ऊस दराव्यतिरिक्त मागील हंगामात गाळप झालेल्या उसाची दिवाळीसाठी प्रतिटन २०० रुपयांप्रमाणे ऊसबिले मिळावीत, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून जोर धरू लागली आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .१ ऑक्टोबर ते ३० सप्टेंबर असा साखर हंगामाचा कालावधी गणला जातो. यंदाचा गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. गतवर्षी राज्यात २०० कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला होता. त्यामध्ये ८५५ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले होते. त्या उसाची २४ हजार ७२० कोटी रुपये एफआरपी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली आहे. तथापि, गतवर्षीचा साखर हंगाम संपला तरी राज्यातील ४८ कारखान्यांकडे अद्यापही २५१ कोटी रुपयांची एफआरपी थकली आहे. राज्यातील १५२ कारखान्यांनीच शंभर टक्के एफआरपी दिली आहे..गेल्यावर्षी सोलापूर जिल्ह्यातील ३३ कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला होता. त्यामध्ये एक कोटी चार लाख ७६ मेट्रिक टन उसाचे गाळप होऊन ८८ लाख २८ हजार ७७६ क्विंटल साखर उत्पादन झाले होते. जिल्ह्यात गाळप झालेल्या उसाचे दोन हजार ७८८ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. साखर आयुक्तालयाकडील आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील सिद्धेश्वर, सिद्धनाथ, गोकूळ शुगर, मातोश्री व जयहिंद या पाच कारखान्यांकडे सप्टेंबरअखेर ३३.२६ कोटी रुपये एफआरपी थकीत असल्याचे दिसून येत आहे. यापैकी सिद्धनाथ, गोकूळ शुगर, मातोश्री व जयहिंद या कारखान्यांवर २५ मार्चला तर सिद्धेश्वर कारखान्यावर २५ एप्रिलला आरआरसी कारवाई झाली आहे. त्यानंतरही या कारखान्यांनी एफआरपी पूर्ण केली नाही..२८ कारखान्यांचे गाळप परवान्यासाठी अर्जयंदाच्या हंगामातील गाळप परवाना मिळण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची मुदत १ ते ३० सप्टेंबर अशी होती. या कालावधीत जिल्ह्यातील २८ कारखान्यांनी गाळप परवान्यासाठी साखर आयुक्तालयाकडे अर्ज दाखल केले आहेत. एफआरपी थकवलेल्या कारखान्यांनीही गाळप परवाना मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.दिवाळीसाठी २०० रुपये हप्त्याची मागणीपूर्ण एफआरपी किंवा जाहीर केल्याप्रमाणे ऊसबिले दिली असली तरी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी गतवर्षी गाळप झालेल्या उसाचा दिवाळीसाठी प्रतिटन २०० रुपये हप्ता द्यावा, अशी ऊस उत्पादकांची अपेक्षा आहे. तशी लेखी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.