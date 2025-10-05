Solapur News: 'सोलापूर जिल्ह्यात यंदा विक्रमी 160 लाख टन ऊस गाळपाचा अंदाज'; यंदाच्या वर्षी समाधानकार पाऊस

-भारत नागणेपंढरपूर: यंदाच्या वर्षी समाधानकार पाऊस झाल्याने सोलापूर जिल्ह्यात ऊस उत्पादनात मोठी वाढ अपेक्षीत आहे. किमान 150 ते 160 लाख टन उसाचे गाळप होईल असा प्राथमिक अंदाज आहे. दरम्यान अतिवृष्टी आणि महापूरमुळे जवळपास 10 ते 15 लाख टन ऊसाचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक आकडेवारी ही समोर आली आहे. आता पर्यंत सोलापूर विभागातील 40 साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरु करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .यंदा मे महिन्यापासून सतत कमी अधिक प्रमाणात पाऊस सुरु आहे. वीर, भाटघर आणि उजनी धरणातून नियमीत पाणी मिळाल्याने यंदा उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादनातही मोठी वाढ अपेक्षीत आहे. मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदाच्या हंगामात किमान 40 लाख टनांनी वाढ होईल असा अंदाज सोलापूरच्या प्रादेशिक सहसंचालक विभागाने वर्तवला आहे. .सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 37 साखर कारखाने आहेत. यापैकी किमान 32 ते 33 साखर कारखाने सुरु होतील. त्या द्वारे विक्रमी 150 ते 160 लाख टन ऊसाचे गाळप होईल असा अंदाज आहे. त्या दृष्टीने कारखान्यांनी गाळप हंगामाची तयारी केली आहे. आता पर्यंत सोलापूर विभागातील 40 साखर कारखान्यांनी गाळपासाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. साधारण 1 नोव्हेंबर पासून जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरु होईल..दरम्यान सोलापूर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीबरोबरच सीना आणि भीमानदीला आलेल्या महापुरामुळे नदीकाठच्या जवळपास 10 ते 15 लाख टन ऊसाचे नुकसान झाले आहे. तरीही यंदाच्या हंगामात सोलापूर जिल्ह्यात विक्रमी 160 लाख टना पर्यंत उसाचे गाळप होईल असा अंदाज आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी मागील हंगामातील एफआरपीची रक्कम दिली आहे. मातोश्री, गोकुळ,सिध्देश्वर, जयहिंद, वसंतराव काळे या कारखान्यांकडे काही प्रमाणात एफआरपीची रक्कम थकीत आहे. दरम्यान राज्य सरकार आणि साखर आयुक्तांच्या मान्यते कोणत्याही खाजगी कंपनीला कारखाना भाडेतत्त्वावर देऊ नये अशी लेखी नोटीस भाळवणी (ता.पंढरपूर) येथील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याला दिल्याचेही साखर सह संचालकांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.यावर्षी सोलापूर जिल्ह्यात विक्रमी 150 ते160 लाख ऊसाचे गाळप होईल असा आमचा प्राथमिक अंदाज आहे. गाळप हंगामाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील 37 पैकी 33 साखर कारखाने चालू होतील. आता पर्यंत सोलापूर विभागातून 40 साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव आले आहेत. उर्वरित प्रस्ताव देखील लवकरच येतील. अतिवृष्टी आणि महापूरामुळे नदीकाठच्या सुमारे 10 ते 15 लाख टन ऊसाचे नुकसान झाले आहे. तरीही विक्रमी ऊस गाळप होईल असा अंदाज आहे. 1 नोव्हेंबर पासून जिल्ह्यातील साखर कारखान्याने सुरु होतील. ( प्रकाश आष्टेकर, प्रादेशिक सहसंचालक( साखर) सोलापूर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.