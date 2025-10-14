सोलापूर

Solapur flight:'सोलापूरला येणारी फ्लाईट दोन्ही दिवस फुल्ल'; उद्या मुंबईतून उड्डाण, पहिल्याच विमानाने मुख्यमंत्री येणार सोलापूरला

Solapur Airport Busy: मुंबई विमानतळावरील कार्यक्रमास मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासह आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार देवेंद्र कोठे, आमदार सुभाष देशमुख उपस्थित राहणार आहेत.
सोलापूर : अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या सोलापूर-मुंबई विमानसेवेचा शुभारंभाचा सोहळा बुधवारी (ता. १५) मुंबई विमानतळावर होणार आहे. शुभारंभानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सोलापूरला येणार आहेत. मुंबईहून येणारे विमान सलग दोन्ही दिवस फुल्ल असून पहिल्याच दिवशी प्रवाशांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला आहे. विमानसेवेच्या स्वागताची तयारीही विमानतळावर पूर्ण केली आहे.

