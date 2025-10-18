सोलापूरकर विमान प्रवासाच्या प्रेमात! 'साेलापूर-गाेवा विमानसेवा तीन महिने फुल्ल'; साेलापूर-मुंबईसाठी ४ दिवसांची ९० टक्के तिकिटे बुक

-विठ्ठल सुतारसोलापूर: सोलापूर-गोवा विमानसेवेस प्रवाशांचा भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. ऑक्टोबरमध्ये दिवाळीनंतर सर्वच दिवशी तिकीट बुक आहेत. तर नोव्हेंबर, डिसेंबर व जानेवारी या तीन महिन्यांत ९० टक्के तिकिटे बुक झाली आहेत. डिसेंबर महिन्यातील सर्वच दिवस तिकिटे बुक असल्याचे तिकीट बुकिंग एजन्सीकडून सांगण्यात आले. गोव्याबरोबरच २१ ते २४ ऑक्टोबर या तीन दिवसांची मुंबई-सोलापूर व सोलापूर-मुंबई सेवाही फुल्ल आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.दिवाळी सुट्टी असल्याने गोव्याला जाणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे. सोलापूरहून गोव्यास जाण्यासाठी २७ ऑक्टोबरनंतर सर्वच दिवशी ९० टक्के फ्लाइट फुल्ल आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात ३, ५, ७, ९, २१, २३ व २६ नोव्हेंबर रोजी फ्लाइट फुल्ल आहेत. इतर दिवशीची फ्लाइट ७० ते ९० टक्केपर्यंत बुक आहे. डिसेंबर व जानेवारी महिन्यातही अशीच स्थिती आहे..गोवा विमान : शनिवारऐवजी बुधवारी उड्डाणसोलापूर-गोवा विमानसेवा शुक्रवार ते सोमवार, अशी चार दिवस चालते. पण आता शनिवारऐवजी बुधवारी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल २७ ऑक्टोबरपासून करण्यात येईल. गोव्यास जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या पाहता हा बदल केला आहे. यामुळे आठवड्यातून बुधवार, शुक्रवार, रविवार व सोमवार अशी चार दिवस ही सेवा मिळणार आहे..गोवा विमानसेवेसोबत आता मुंबईच्या विमानसेवेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पुढील आठवड्यातील मुंबईहून येणारी व मुंबईला जाणाऱ्या फ्लाइटची ९० टक्के तिकिटे बुक झाली आहेत. २१ व २२ ऑक्टोबर रोजी मुंबईहून येणाऱ्या फ्लाइटचे सर्व तिकिटे विक्री झाल्याचे दिसते. दिवाळीनंतर आणखी गर्दी वाढेल, अशी शक्यता आहे.- चेतन लोढा, प्रकाश ऑनलाइन तिकीट बुकिंग..मुंबई विमानसेवा : मंगळवारऐवजी रविवारसाठी पत्रसोलापूर-मुंबई विमानसेवेस प्रवाशांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. प्रवाशांच्या मागणीनुसार व दिवाळी सुट्टी, अक्कलकोट दर्शनास भाविकांची गर्दी पाहता सोलापूरहून मुंबईला जाण्यासाठी रविवारी सायंकाळची फ्लाइट सुरू करता येईल का? याचा विचार कंपनीकडून सुरू आहे. मंगळवारऐवजी रविवारी विमानसेवा सुरू करण्याबाबत कंपनीने पत्रव्यवहारही केला असून यास दिवाळीनंतर परवानगी मिळेल, असेही कंपनीकडून सांगण्यात आले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.गोव्यासाठी मोजले ९ हजार ५०० रुपयेशुक्रवार (ता. १७) रोजी गोव्यास गेलेली फ्लाइट फुल्ल होती. पण चार जणांना महत्त्वाच्या कामासाठी गोव्यास जायचे होते. कंपनीकडून विशेष परवानगी घेत प्रत्येकी ९५०० दर आकारून तिकीट उपलब्ध करण्यात आले. गोव्यासाठी सर्वसाधारण २०२० ते २५०० पर्यंत तिकीट आहे. पण तत्काळ असल्याने प्रवाशांनी ९५०० रुपये देत तिकीट उपलब्ध करून दिल्याचे प्रकाश ऑनलाइनचे चेतन लोढा यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.