सोलापूर : शहर विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा विषय असलेल्या आयटी पार्कची जागा आणि उड्डाणपूल भूसंपादनाचा विषय त्वरित मार्गी लावा. यासह जिल्ह्यातील विविध विषयांवर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्याशी चर्चा केल्याची माहिती आमदार सुभाष देशमुख व आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी दिली..Solapur News:'अनियमितता असलेल्यांची रद्द होणार वैयक्तिक मान्यता'; मान्यता नियमानुसार घेतल्याचे शाळांचे म्हणणे, उपसंचालकांचा सप्टेंबरमध्ये निर्णय.मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर दौऱ्याप्रसंगी आयटी पार्कसाठी चांगली जागा शोध, आम्ही कंपनी आणू, असे आश्वासन दिले आहे. जागेचा शोध घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत. या सूचनेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय कार्यवाही केली, याबाबत विचारणा दोन्ही देशमुखांनी या भेटीदरम्यान केली. तर शहरासह एमआयडीसीतील एकूण आठ जागांची पाहणी केली आहे. ठिकाण, क्षेत्रफळ आणि पायाभूत सुविधा यांचा एकत्रित अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. .तसेच उड्डाणपूल मार्गात राज्य शासनाचे दोन व रेल्वे, पोस्ट ऑफिस असे केंद्र शासनाच्या दोन अशा एकूण चार जागा आहेत. राज्य शासनाच्या जागांचा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्तरावर मार्गी लागेल..परंतु केंद्र शासनाच्या जागेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडून केंद्रीय स्तरावर प्रयत्न करावे लागतील, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमदारांना यावेळी सांगितले. जिल्हा प्रशासनाने आयटी पार्क व उड्डाणपूल जागेसंबंधी शासनाकडे प्रस्ताव त्वरित पाठवावे, त्याचा पाठपुरावा करू, असेही आमदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले. तर चिंचोली एमआयडीसीत आयटी पार्कसाठी जागा असून, त्याचा विचार करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत..Ganesh festival २०२५: 'बाप्पांचा मार्ग यंदाही खडतरच'; सोलापुरातील ५० टक्के कामे अपूर्णच, अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली .आयटी पार्कसाठी लागणार दीडशे एकर जागासोलापुरात आयटी पार्क उभारण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. यासाठी सुमारे दीडशे एकर सुसज्ज जागा अपेक्षित आहे. एमआयडीसी क्षेत्रात आयटी पार्क उभारणी योग्य होणार नाही, असे आयटी क्षेत्रातील अभ्यासकांकडून प्रतिक्रिया येत असल्याची माहितीही यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.