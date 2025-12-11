सोलापूर

Solapur Politics: 'साेलापुरातील दाेन्ही देशमुख आमदारांची एकी'; मुख्यमंत्री फडणवीसांसमोर मांडले प्रश्‍न, निधी देण्याची ग्वाही..

Political Unity Between Deshmukh MLAs And its Impact: सोलापुरातील दोन देशमुख आमदारांची एकी; विकासकामांसाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांची निधीची हमी
Solapur Deshmukh MLAs display unity while presenting development issues before CM Fadnavis.”

Solapur Deshmukh MLAs display unity while presenting development issues before CM Fadnavis.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नागपूर येथे आमदार सुभाष देशमुख, आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विशेष भेट घेतली. सोलापूर शहरातील महत्त्वाच्या कामांची तपशीलवार माहिती दिली. सोलापुरातील दोन उड्डाणपूल, पाणी पुरवठ्याची योजना यासह इतर आवश्‍यक प्रकल्पासाठी निधी देणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
political
MLA
district
political leader
Maharashtra Assembly Winter Session
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com