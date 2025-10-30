सोलापूर

आनंदाची बातमी! 'सोलापूर जिल्ह्यातील ९९९६ लेकी लाडक्या'; एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुलींना योजनेचा मिळू लागला लाभ

Empowering the Girl Child: योजनेसाठी पात्र अर्जदारांना अंगणवाडी केंद्र किंवा जिल्हा परिषदेचा महिला व बालविकास विभागाकडे संपर्क साधून अर्ज करता येतो. स्थानिक स्तरावर सहाय्यक अधिकारी व अंगणवाडी सेविकांकडून योजनेसंदर्भातील मार्गदर्शन मिळते.
Officials felicitate families of beneficiary girls under the Ladki Bahin Yojana in Solapur district.

सोलापूर: मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन, कुपोषण, बालविवाह रोखणे आणि समाजात मुलगा-मुलगी समानता निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘लेक लाडकी’ योजना सुरु केली. १ एप्रिल २०२३ पासून ही योजना लागू केली आहे. गरीब कुटुंबांतील मुलींना आर्थिक मदतीद्वारे सशक्त बनवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील नऊ हजार ९९६ मुलींना त्याचा लाभ मिळू लागला आहे.

