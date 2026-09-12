Maharashtra Rain Alert : सोलापूरकरांची चिंता वाढली! सलग 50 दिवसांच्या खंडानंतर वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज, मुंबई वेधशाळेकडून नवा इशारा

सोलापूर : यंदा पावसाने सलग दीड महिन्यांहून अधिक काळ दडी मारल्याने दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. ११ ते १३ सप्टेंबर या कालावधीत राज्यात पावसाचा अंदाज वर्तवला (Solapur Rain Forecast) आहे. मुंबई वेधशाळेने पुढील पाच दिवसांचा हवामान अंदाज जाहीर केला असून, सोलापूरसह काही जिल्ह्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह पाऊस आणि विजांच्या कडकडाटाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. काही जिल्ह्यांसाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. मात्र, मागील १५ दिवसांत जिल्ह्यातील ९६ पैकी ५० हून अधिक मंडळांत पावसाने पाठ फिरवली आहे..जून, जुलै व ऑगस्ट या तीन महिन्यांत जिल्ह्यात सरासरी पावसाच्या ५३.५० टक्के पाऊस झाला आहे. ३६९ मिमी अपेक्षित पाऊस असताना प्रत्यक्षात १९७.८० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यातील ९६ मंडळांपैकी ५० हून अधिक मंडळांत २१ दिवसांचा खंड पडला आहे. सप्टेंबरच्या १० दिवसांत सरासरीच्या १२.८० टक्के (८.३० मिमी) पाऊस झाला आहे..राज्यात हवेचा दाब कमी झाला आहे. शिवाय वाऱ्याचा वेगही कमी झाल्याने परतीच्या पावसासाठी हवामान अनुकूल झाले आहे. त्यामुळे कोकणासह मध्य महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भात येत्या आठवड्यात पावसाची शक्यता आहे.-डॉ. रामचंद्र साबळे, हवामानतज्ज्ञ.Ganesh Chaturthi 2026 : यंदा गणराया 12 दिवसांसाठी मुक्कामी, नऊ वर्षांनी योग; हरितालिका-गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी, उपवास कधी सोडायचा?.पावसाचा अंदाज असा११ सप्टेंबर : नाशिक घाट, परभणी, हिंगोली, नांदेड, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’ देण्यात आला आहे.१२ सप्टेंबर : धुळे, नाशिक घाट, नाशिक, पालघर, ठाणे, मुंबई, मुंबई उपनगर, रायगड, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, बुलढाणा, जालना, बीड, धाराशिव, सोलापूर, लातूर, परभणी, नांदेड, हिंगोली, वाशिम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये वादळी पाऊस व विजांची शक्यता आहे.१३ सप्टेंबर : पालघर, ठाणे, मुंबई, मुंबई उपनगर, रायगड, पुणे घाट, पुणे, सातारा घाट, सातारा, रत्नागिरी, नाशिक, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, बुलढाणा, जालना, बीड, धाराशिव, परभणी, हिंगोली, वाशिम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ आणि वर्धा या जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’ देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.