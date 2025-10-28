Solapur News:'साेलापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांची धुराडी शनिवारपासून पेटणार'; पैसे न दिलेल्या ४ कारखान्यांचेही गाळपासाठी अर्ज

उ. सोलापूर : जिल्ह्यातील ऊस तोडणी हंगामाला १ नोव्हेंबरपासून सुरवात होणार आहे. जिल्ह्यातील ४० पैकी ३३ कारखान्यांनी गाळप परवान्यासाठी अर्ज केला असून, यामध्ये गेल्या हंगामातील शेतकऱ्यांचे पैसे थकवलेल्या चार कारखान्यांचाही समावेश आहे. जिल्ह्यात एकूण दोन लाख हेक्टर ऊस गाळपासाठी उपलब्ध आहे. पावसाळा लांबल्यामुळे गाळप हंगाम सुरू करणे हे सर्वांसाठीच कसरतीचे ठरणार आहे. .Solapur News: महाविकास आघाडी एकजुटीने निवडणुकांना सामोरे जाणार; करकंब येथील बैठकीत निर्धार; मुंबईतील मनसेच्या मोर्चाबाबतही चर्चा.जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामास सुरवात होत आहे. बहुतांश कारखान्यांनी आपला मोळीपूजन कार्यक्रम उरकला आहे. प्रत्यक्षात गाळप येत्या शनिवारपासून सुरू होणार आहे. गाळप परवान्यासाठी जिल्ह्यातील एकूण ४० पैकी ३३ कारखान्यांनी अर्ज सादर केला आहे. सध्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ऊस तोडणी मजूर दाखल होण्यास सुरवात झाली आहे. वाहनधारक आपल्या ऊस तोडणी टोळींची जमवाजमव करत असताना दिसून येत आहेत. .त्याचबरोबर यंत्राद्वारे ऊस तोडणी करणारे ठेकेदारही अंतिम टप्प्यात तयारी करत आहेत. गेल्या वर्षीच्या समाधानकारक पावसामुळे यावर्षी जिल्ह्यातील कारखान्यांना मुबलक प्रमाणात ऊस उपलब्ध आहे. सीना काठावरील पूरग्रस्त भाग वगळता इतरत्र उसाची उपलब्धता असल्याची माहिती समोर येत आहे. प्रशासनाकडील नोंदीनुसार, जिल्ह्यात २ लाख १२ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील ऊस तोडणीसाठी उपलब्ध आहे. मात्र, सद्य:स्थितीला पावसाळी वातावरण असल्यामुळे तोडणी हंगाम सुरू करताना सर्वच घटकांना कसरत करावी लागणार आहे. कारखाना प्रशासन, ऊस तोडणी वाहतूक करणारी वाहने, ऊस तोडणी मजूर व शेतकरी यांची या पावसामुळे तारांबळ उडणार आहे..गाळप परवाना मागणी न केलेले कारखानेजिल्ह्यात एकूण ४० साखर कारखाने आहेत. त्यातील ३३ साखर कारखान्यांनी गाळप परवाना मागितला आहे. तर उर्वरित सात साखर कारखान्यांनी अद्यापही परवाना मागितला नाही. त्यामध्ये बंद असलेला मकाई, संतनाथ, स्वामी समर्थ यासह संत शिरोमणी, भीमा सहकारी, मातोश्री आणि इंद्रेश्वर कारखान्यांनी अद्यापही गाळप परवाना मागितला नाही..Solapur Municipal Corporation: 'सोलापूर मनपाच्या १०२ जागांसाठी ११ नोव्हेंबरला आरक्षण सोडत'; राज्य निवडणूक आयोगाने काढले आदेश.अद्याप ३३ कोटी थकीतसिद्धेश्वर १८ कोटी ६९ लाखसिद्धनाथ १ कोटी ७४ लाखगोकूळ १ कोटी ९८ लाखमातोश्री ५ कोटी ३८ लाखजय हिंद ५ कोटी २ लाख .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.