Solapur News:'साेलापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांची धुराडी शनिवारपासून पेटणार'; पैसे न दिलेल्या ४ कारखान्यांचेही गाळपासाठी अर्ज

Solapur sugar mills: जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामास सुरवात होत आहे. बहुतांश कारखान्यांनी आपला मोळीपूजन कार्यक्रम उरकला आहे. प्रत्यक्षात गाळप येत्या शनिवारपासून सुरू होणार आहे. गाळप परवान्यासाठी जिल्ह्यातील एकूण ४० पैकी ३३ कारखान्यांनी अर्ज सादर केला आहे.
उ. सोलापूर : जिल्ह्यातील ऊस तोडणी हंगामाला १ नोव्हेंबरपासून सुरवात होणार आहे. जिल्ह्यातील ४० पैकी ३३ कारखान्यांनी गाळप परवान्यासाठी अर्ज केला असून, यामध्ये गेल्या हंगामातील शेतकऱ्यांचे पैसे थकवलेल्या चार कारखान्यांचाही समावेश आहे. जिल्ह्यात एकूण दोन लाख हेक्टर ऊस गाळपासाठी उपलब्ध आहे. पावसाळा लांबल्यामुळे गाळप हंगाम सुरू करणे हे सर्वांसाठीच कसरतीचे ठरणार आहे.

