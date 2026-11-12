सोलापूर

Solapur Sugarcane Protest: ऊसदरासाठी शेतकरी आक्रमक; राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

Farmers Demand Fixed First Payment for Sugarcane in Solapur: सोलापुरात ऊसदराचा संघर्ष पेटणार; राजू शेट्टींच्या मोर्चाला विविध पक्ष संघटनांचा पाठिंबा
Sugarcane Price Protest in Solapur Raju Shetti Leads Farmers March Against Mills Demanding Fixed First Payment Per Tonne

Sugarcane Price Protest in Solapur Raju Shetti Leads Farmers March Against Mills Demanding Fixed First Payment Per Tonne

esakal

राजकुमार शहा
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-राजकुमार शहा

मोहोळ : शेतकऱ्यांच्या उसाला दर ठरवून मिळावा या मागणी साठी सोमवार ता 16 रोजी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निघणाऱ्या मोर्चाची जय्यत तयारी सुरू झाली असून, गावोगावी बैठका मोबाईल द्वारे मेसेज च्या माध्यमातून शेतकऱ्यात जनजागृती करण्यात येत आहे. बैठकांना प्रचंड प्रतिसादही मिळत आहे. जिल्हा तालुका व गाव पातळी वरील "स्वाभिमानी" चे कार्यकर्ते कामाला लागल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष विजय रणदिवे यांनी दिली.

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