Solapur Sugarcane Protest: ऊसदरासाठी शेतकरी आक्रमक; राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

-राजकुमार शहामोहोळ : शेतकऱ्यांच्या उसाला दर ठरवून मिळावा या मागणी साठी सोमवार ता 16 रोजी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निघणाऱ्या मोर्चाची जय्यत तयारी सुरू झाली असून, गावोगावी बैठका मोबाईल द्वारे मेसेज च्या माध्यमातून शेतकऱ्यात जनजागृती करण्यात येत आहे. बैठकांना प्रचंड प्रतिसादही मिळत आहे. जिल्हा तालुका व गाव पातळी वरील "स्वाभिमानी" चे कार्यकर्ते कामाला लागल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष विजय रणदिवे यांनी दिली. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्या प्रमाणेच सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या ही ऊसाला प्रति टन पहिली उचल ठरवून मिळावी या मागणी साठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोमवार ता 16 रोजी मोर्चाचे आयोजन केले आहे. तशा प्रकारची निवेदने जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक व अन्य संबंधित यंत्रणेला दिल्याचे जिल्हाध्यक्ष रणदिवे यांनी सांगितले. दरम्यान मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी जिल्ह्यातील कारखानदारांची बैठक बोलावली होती. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश धुडकवून त्या बैठकीला कारखानदार उपस्थित राहिले नाहीत. केवळ कार्यकारी संचालक, शेती अधिकारी असे प्रतिनिधी पाठवून प्रक्रिया पूर्ण केली, त्यामुळे शेतकऱ्यासह संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे..दरम्यान शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी विविध राजकीय पक्ष संघटनांचा मोठा पाठिंबा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला मिळत आहे. त्यामुळे कोल्हापूर प्रमाणेच सोलापुरात ही मोठा मोर्चा निघणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. दरम्यान गेल्या दोन दिवसा पूर्वी स्वाभिमानी चे नेते राजू शेट्टी यांनी पंढरपूरला येऊन शेतकऱ्यांशी व पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला व मोर्चाची रणनीती ठरविली. मागण्या मान्य झाल्या शिवाय मागे हटायचे नाही असा निर्धार शेट्टी यांनी व्यक्त केला आहे. विशेष करून शेतकऱ्यांची तरुण मुले मोठ्या प्रमाणात मोर्चात सहभागी होणार असल्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. .शेतकरी प्रश्नासाठी व न्याय मिळवण्या साठी सोमवारच्या मोर्चात कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांच्यासह ताकदीने सहभागी होणार आहोत. कारण शेतकरी संघटना कुठलीही असो मागणी एकच आहे. प्रभाकर देशमुख अध्यक्ष, जनहित शेतकरी संघटना.गेल्या दोन दिवसा पासून गावोगावी फिरून शेतकऱ्यांच्या बैठका घेत आहोत. तसेच मोबाईल द्वारे मेसेज पाठवीत आहोत. बैठकीला शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहात आहेत, तसेच विविध राजकीय पक्ष संघटना यांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत आहे.शहाजहान शेख, जिल्हा संघटक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...शेतकरी अडचणीत आहे. रासायनिक खते, जमिनीची मशागत व मजुरांची मजुरी वाढली आहे. त्यामुळे ऊस दर वाढवून मिळणे गरजेचे आहे. पक्ष संघटना बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्या साठी मोर्चात सहभागी होणार आहोत. चरणराज चवरे, जिल्हा परिषद सदस्य तथा शिवसेना जिल्हाध्यक्ष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.