Solapur Zilla Parishad Results : सोलापूर जिल्हा परिषदेतील पहिला निकाल हाती, राष्ट्रवादीच्या वाघिणीने इतिहास घडवला, आश्विनी दळवी यांचा विजय

Solapur ZP Election 2026 : राज्यातील जिल्हापरिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर होत असून सोलापूर जिल्हा परिषदेकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेचा पहिला निकाल हाती आला असून माढ्यातील भोसरे गटातून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आश्विनी दळवी यांनी दणदणीत विजय मिळवत खाते उघडले आहे. माढ्यात आतापर्यंत ३ उमेदवार विजयी झाले आहेत. पंचायत समिती गणातील दोन्ही उमेदवारांनी निवडणूक जिंकली आहे. .जिल्हा परिषेदच्या ६८ तर पंचायत समितीच्या १३६ जांगासाठी जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. भाजपने सर्वाधिक उमेदवार उभे केले आहेत. निवडणुकीच्या निकालाची उत्सुकता संपूर्ण जिल्ह्याला लागली आहे. यावेळी ,सोलापूरमधील काही तालुक्यांती युती आघाडीचे वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले आहे. बार्शीत दोन शिवसेना एकत्र येत महाआघाडी तयार झाली आहे तर माढ्यात महायुतीतच सामना पहायला मिळत आहे. शिंदेंची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी भाजपच्या विरोधात एकत्र आली आहे. माळशिरमध्ये मोहिते पाटील यांची तर सांगोल्यात शिंदेंच्या शिवसेनेचे शहाजीबापू पाटील यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. .सोलापूर जिल्हा परिषद जागा आणि उमेदवारएकूण जागा - ६८ एकूण उमेदवार - २७१कोणत्या पक्षाचे किती उमेदवार :- भाजप- ५९शिवसेना - २४राष्ट्रवादी - २६ठाकरे गट - ८काँग्रेस - १८श गट -२१वंचित - ११स्थानिक गट - १३पंचायत समितीची माहिती :- जिल्ह्यातील एकूण पंचायत समित्या - ११एकूण जागा - १३६एकूण उमेदवार - ४८५पंचायत समितीनिहाय जागा आणि उमेदवारकरमाळा - जागा : १२, उमेदवार :४६माढा - जागा : १४, उमेदवार : ५० बार्शी - जागा : १२, उमेदवार : ३६सोलापूर उत्तर - जागा : ६, उमेदवार :२२मोहोळ - जागा : १२, उमेदवार : ४१पंढरपूर - जागा :१६, उमेदवार :७०माळशिरस - जागा : १८, उमेदवार : ५४सांगोला - जागा : १४, उमेदवार : ५४ मंगळवेढा - जागा : ८, उमेदवार : २५सोलापूर दक्षिण - जागा : १२, उमेदवार : ५२अक्कलकोट - जागा : १२, उमेदवार : ३५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.