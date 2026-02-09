Solapur ZP election Results: माजी आमदार राम सातपुतेंची पत्नी विजयी, उत्तम जानकरांच्या मुलाचा पराभव; विधानसभेच्या पराभवाचा वचपा काढला

Solapur Zilla Parishad Election 2026: राज्यातील जिल्हापरिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर होत असून सोलापूर जिल्हा परिषदेकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या माळशिरसमध्ये चुरशीच्या निवडणुकीचा निकाल समोर आला असून याच दहिगाव गटातून भाजपचे माजी आमदार राम सातपुते यांच्या पत्नी संस्कृती सातपुते यांचा दहिगाव गटातून विजय झाला आहे त्यांनी शरद पवार गटाचे विद्यमान आमदार उत्तमराव जानकर यांचे चिरंजीव जीवन जानकर यांच्यासोबत झाली..संस्कृती सातपुते यांच्या विजयनंतर राम सातपुते यांनी विधानसभा निवडणुकीचा वचपा काढल्याची चर्चा चांगलीच रंगली आहे. तर दुसरीकडे शिंदेंच्या शिवसेनेचे शहाजी बापू पाटील यांची देखील सांगोल्यात प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. शिवसेनेचे दादासाहेब लवटे यांनी महदू गटातून पहिला विजय मिळवला आहे. जिल्ह्यात भाजपचे सर्वाधिक उमेदवार उभे आहेत..Solapur politics: साेलापुरात तीन माजी आमदारांचे पुत्र आखाड्यात; आमदारांच्या पत्नींचाही समावेश, पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेच्या रिंगणात!.मात्र सोलापूरमधील काही तालुक्यांत युती आघाडीचे वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले आहे.बार्शीत दोन शिवसेना एकत्र येत महाआघाडी तयार झाली आहे तर माढ्यात महायुतीमधील पक्षांमध्ये सामना पहायला मिळत आहे. शिंदेंची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी भाजपच्या विरोधात एकत्र आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.