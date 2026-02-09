सोलापूर

Solapur ZP election Results: माजी आमदार राम सातपुतेंची पत्नी विजयी, उत्तम जानकरांच्या मुलाचा पराभव; विधानसभेच्या पराभवाचा वचपा काढला

Ram Satpute Wife Victory : माळशिरस तालुक्यात दहिगाव गटातून भाजपच्या संस्कृती राम सातपुते विजयी होत उत्तम जानकरांच्या पुत्राचा पराभव झाला.विधानसभा पराभवानंतर राम सातपुतेंनी जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय वचपा काढल्याची चर्चा सुरू आहे.
Solapur Zilla Parishad Election 2026

Sanskruti Satpute celebrates her victory in the Dahigaon group of Solapur Zilla Parishad Election 2026

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Solapur Zilla Parishad Election 2026: राज्यातील जिल्हापरिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर होत असून सोलापूर जिल्हा परिषदेकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या माळशिरसमध्ये चुरशीच्या निवडणुकीचा निकाल समोर आला असून याच दहिगाव गटातून भाजपचे माजी आमदार राम सातपुते यांच्या पत्नी संस्कृती सातपुते यांचा दहिगाव गटातून विजय झाला आहे त्यांनी शरद पवार गटाचे विद्यमान आमदार उत्तमराव जानकर यांचे चिरंजीव जीवन जानकर यांच्यासोबत झाली.

Loading content, please wait...
Bjp
NCP
election
malshiras
Zilla Parishad
Zilla Panchayat Elections

Related Stories

No stories found.