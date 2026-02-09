सोलापूर
Solapur ZP Election Result : सोलापुरच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ ! माजी अध्यक्ष बळीराम साठेंचा पराभव, इंद्रजित पवार यांचा 4961 मतांनी विजय
Baliram Sathe Defeat : सोलापूर ZP च्या बीबी-दारफळ (मार्डी) गटात भाजपचे इंद्रजित पवार 4,961 मतांनी विजयी ठरले. माजी ZP अध्यक्ष व NCP नेते बळीराम साठे यांचा निर्णायक पराभव झाला.इंद्रजित पवारांना एकूण 12,836 मते, तर साठेंना 7,875 मते मिळाली.
सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या बीबी-दारफळ (मार्डी) गटातील निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) उमेदवार इंद्रजित पवार यांनी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) ज्येष्ठ नेते बळीराम साठे यांचा निर्णायक पराभव केला आहे. इंद्रजित पवार यांना १२,८३६ मते मिळाली, तर बळीराम साठे यांना ७,८७५ मते पडली. या मोठ्या मतफरकामुळे (४,९६१ मतांनी) सोलापूर जिल्हा परिषदेत अनेक वर्षांनंतर साठे यांचा प्रभाव संपुष्टात येणार आहे.