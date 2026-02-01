Solapur politics: साेलापुरात तीन माजी आमदारांचे पुत्र आखाड्यात; आमदारांच्या पत्नींचाही समावेश, पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेच्या रिंगणात!

सोलापूर: जिल्हा परिषद निवडणुकीत यंदा पहिल्यांदाच नवीन चेहऱ्यांना सर्वच पक्षांकडून संधी देण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित असताना चार वर्षांचे अंतर पडले आहे. यामुळे जे इच्छुक होते, त्यांचा पत्ता कट करून त्याठिकाणी नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. यामध्ये नेत्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना संधी दिली आहे. यामध्ये विद्यमान आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या पत्नी शांभवी कल्याणशेट्टी, भाऊ सागर कल्याशेट्टी, माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांचा मुलगा शिवराज म्हेत्रे तर तोळणूर गणातून मुलगी शीतल म्हेत्रे, माजी आमदार दिलीप माने यांचा मुलगा पृथ्वीराज माने, दीपक साळुंखे पाटील यांचा मुलगा सूर्यादित्य साळुंखे-पाटील निवडणूक रिंगणात आहेत..Pune News: पुण्यात नवीन शासकीय विश्रामगृह; लष्कर परिसरात ४८ कक्षांची इमारत, ३३ कोटींचा खर्च, ४८ कक्ष उपलब्ध राहणार!.अक्कलकोट तालुक्यात भाजप व शिंदे गटांनी कुटुंबातील सदस्यांना उमेदवारी दिली आहे. आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या पत्नी शांभवी कल्याणशेट्टी यांना चपळगाव गटातून तर भाऊ सागर कल्याणशेट्टी यांना उमेदवारी दिली आहे. माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांचा मुलगा शिवराज म्हेत्रे यांना सलगर गटातून तर मुलगी शीतल म्हेत्रे यांना संधी दिली आहे. भाजपचे माजी सभागृह नेते आनंद तानवडे याचे बंधू प्रवीण तानवडे यांना वागदरी गटातून संधी दिली आहे..माळशिरस तालुक्यात माजी अध्यक्ष मदनसिंह मोहिते-पाटील यांचा मुलगा अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील यांना फोंडशिरस गटातून पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत आहेत. दहिगाव गटातून माजी आमदार संस्कृती सातपुते या भाजपकडून पहिल्यांदाच निवडणुकीस सामोरे जात आहेत. त्यांच्या विरोधात आमदार उत्तम जानकर यांचा मुलगा विजय जानकर हे सुद्धा पहिल्यांदाच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणूक लढवत आहेत. सांगोला तालुक्यातील जवळा गटातून माजी आमदार दीपक साळुंखे-पाटील यांचा मुलगा सूर्यादित्य साळुंखे-पाटील यांना संधी दिली आहे..मजुरांचे पाणावलेे डोळे! शिक्षकामुळे आगीपासून बचावले मजुरांचे संसार; उंडाळेच्या सुहास पाटील यांचे प्रसंगावधान, झोपडी जळून खाक...\rउत्तर सोलापूर तालुक्यात माजी आमदार दिलीप माने यांचा मुलगा पृथ्वीराज माने कोंडी गटातून तर बीबीदारफळ गटातून भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष शहाजी पवार यांचे बंधू इंद्रजित पवार हे पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेच्या रिंगणात आहेत. त्यांच्याविरोधात जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष बळिराम साठे हे निवडणूक लढवत आहेत. माढा तालुक्यात माजी जि. प. सदस्य शिवाजी सावंत यांचा मुलगा पृथ्वीराज सावंत यांना भाजपकडून उमेदवारी दिली आहे. सावंत हे पहिल्यांदाच निवडणुकीस सामोरे जात आहेत. मोडनिंब गटातून भाजपकडून समाजकल्याणचे माजी सभापती शिवाजी कांबळे यांच्या पत्नी वंदना कांबळे यांना उमेदवारी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.