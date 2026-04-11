Subhash Deshmukh: नाराज न होता समर्पितपणे पक्षकार्य करा: आमदार सुभाष देशमुख; पक्षसंघटन तळागाळापर्यंत पोचविण्यासाठी काम करावे

सोलापूर: कोणत्याही पदावर प्रत्येकालाच संधी मिळू शकत नाही. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी नाराज न होता, समर्पण भावनेने पक्षकार्य करा. तर ज्यांना संधी मिळाली आहे त्यांनी जनतेची कामे करतानाच पक्षसंघटन तळागाळापर्यंत पोचविण्यासाठी काम करावे, असे आवाहन आमदार सुभाष देशमुख यांनी केले. .सोलापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील शहर भागातील दोन मंडलांकडून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियानांतर्गत शुक्रवारी (ता. १०) आयोजित प्रशिक्षण शिबिराच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर, उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर, मनीष देशमुख, मंडल प्रमुख महेश देवकर, अर्जुन जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. .पक्ष मोठा असल्याचे सांगून आमदार देशमुख म्हणाले, कार्यकर्त्यांच्या त्याग, समर्पण व परिश्रमाच्या बळावर आज पक्ष मोठा झाला आहे. एकनिष्ठेने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पक्षाने नेहमीच संधी दिली आहे. प्रत्येकाला संधी मिळत नाही, पण कार्यकर्ता भाव कायम असायला हवा. प्रशिक्षण शिबिरास उपस्थित कार्यकर्त्यांची सरल ॲपवर नोंदणी करण्यात आली. .दिवसभर झालेल्या या प्रशिक्षण शिबिरात सात सत्रांचे नियोजन केले होते. यात शहराध्यक्ष तडवळकर, प्रशिक्षण अभियान प्रमुख शशिकांत थोरात, मोहन डांगरे, प्रवीण कांबळे, हेमंत पिंगळे, सुजित चौगुले, नगरसेवक रुद्रेश बोरामणी, दिलीप पतंगे यांनी विषयनिहाय मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी नगरसेवक, पदाधिकारी, शक्तिकेंद्र प्रमुख, बुथप्रमुख यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते..'एसआयआर'वर लक्ष केंद्रित करालवकरच 'एसआयआर'ला सुरवात होत आहे. बूथप्रमुख, शक्तिकेंद्र प्रमुख यांनी त्यावर लक्ष केंद्रित करावे. ते संपेपर्यंत पक्षासाठी वेळ द्यावा. आक्षेपार्ह मतदार आढळल्यास बीएलओ यांच्या निदर्शनास आणून द्या. त्यासाठी बूथस्तरावर प्रवास करून मतदारांची माहिती करून घ्या. मतदार वगळला जाणार नाही, याची काळजी घ्या, असे आवाहन देशमुख यांनी केले.