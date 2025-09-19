सोलापूर

Raju Shetti : शेतकरी घाम गाळतात अन् मलिदा मात्र कारखानदार खातात : माजी खासदार राजू शेट्टी; अपेक्षित ऊसदर अजूनही मिळाला नाही

"Expected Sugarcane Price Still Denied to Farmers: स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रशांत पाटील यांच्या संकल्पनेतून भीमानगर (ता. माढा) येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या हेल्पलाइन कार्यालयाचे उद्‍घाटन शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी खा. शेट्टी बोलत होते.
raju shetty
raju shettysakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भीमानगर : काही वर्षांपासून राज्यात उसाचे उत्पादन विक्रमी होत आहे. मात्र संघटित साखर कारखानदारांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित ऊसदर अजूनही मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकरी कायम तोट्यातच राहिला. साखर कारखानदार नेहमीच ऊसदराआडून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करत असून ''शेतकरी घाम गाळतात अन् मलिदा मात्र साखर कारखानदार खातात! असा घणाघात माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला.

Loading content, please wait...
sugarcane
raju shetty
district
Protest
shetkari sanghatana
political struggle
Solapur
Raju Shetty farmer leader

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com