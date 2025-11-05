Farmer Fraud : ऊसतोड कराराच्या नावाखाली बार्शीच्या शेतकऱ्याची सहा लाख रुपयांची फसवणूक; मुकादमा विरोधात गुन्हा दाखल!

बार्शी : गजानन विजय पवार(रा.भडकुंबा,ता.मंगरूळपीर,जि.वाशीम) असे गुन्हा दाखल झालेल्या मुकादमाचे नाव आहे राजाभाऊ कांदे (वय ५२ रा.बोरगाव,ता.बार्शी) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे ही घटना २६ मार्च ते ३१ मे दरम्यान घडली. फिर्यादी कांदे शेतीबरोबरच बबनराव शिंदे शुगर लिमिटेड, तुर्कपिंपरी कारखान्यासाठी तीन वर्षांपासून ऊस वाहतूक ठेकेदारी करतात गजानन पवार मागील दहा वर्षांपासून बोरगाव(खुर्द)येथे ऊसतोड मुकादम म्हणून येत असे त्यामुळे त्याच्यावर विश्वास ठेवून त्याच्याकडे ऊसतोडीसाठी मजूर पुरवण्याची मागणी केली होती..रुग्णांच्या जेवणाचेही खासगीकरण.११ मार्च २०२५ रोजी पवारने माझ्याकडे मजूर आहेत मी टोळी तयार करतो असे सांगत विश्वास संपादन केला त्यानंतर १४ मार्च २०२५ रोजी पवार बोरगाव (खुर्द)येथे येऊन कांदे व त्यांच्या साथीदारांसमोर प्रत्येकी एक लाख रुपये दराने १२ कोयत्यांचा करार ठरल्याचे सांगून १२ लाख रुपयांचा व्यवहार ठरला..प्रारंभी ३ लाख १० हजार रुपये रोख देण्यात आले पवारने कराराचे कागदपत्र व नोटरी आणून देतो असे सांगत उर्वरित रक्कम मागितली विश्वास ठेवल्याने कांदे यांनी २६ मार्च ते ३१ मे २०२५ दरम्यान कालावधीत ऑनलाइन व आरटीजीएसद्वारे २ लाख ९५ हजार रुपये पाठवले एकूण ६ लाख ५ हजार रुपये अॅडव्हान्स दिल्यानंतरही पवारने मजूर पुरवले नाहीत आणि करारही केला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.