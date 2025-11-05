सोलापूर

Farmer Fraud : ऊसतोड कराराच्या नावाखाली बार्शीच्या शेतकऱ्याची सहा लाख रुपयांची फसवणूक; मुकादमा विरोधात गुन्हा दाखल!

Agricultural Fraud : बोरगावमध्ये गेल्या चार-पाच वर्षांपासून ऊसतोडीसाठी मजूर पुरवणाऱ्या मुकादमाने शेतकऱ्याकडून ६.०५ लाख रुपये घेतले, पण टोळी दिली नाही आणि रक्कमही परत केली नाही; फसवणूकीचा गुन्हा बार्शी पोलिस ठाण्यात दाखल!
प्रशांत काळे
बार्शी : गजानन विजय पवार(रा.भडकुंबा,ता.मंगरूळपीर,जि.वाशीम) असे गुन्हा दाखल झालेल्या मुकादमाचे नाव आहे राजाभाऊ कांदे (वय ५२ रा.बोरगाव,ता.बार्शी) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे ही घटना २६ मार्च ते ३१ मे दरम्यान घडली. फिर्यादी कांदे शेतीबरोबरच बबनराव शिंदे शुगर लिमिटेड, तुर्कपिंपरी कारखान्यासाठी तीन वर्षांपासून ऊस वाहतूक ठेकेदारी करतात गजानन पवार मागील दहा वर्षांपासून बोरगाव(खुर्द)येथे ऊसतोड मुकादम म्हणून येत असे त्यामुळे त्याच्यावर विश्वास ठेवून त्याच्याकडे ऊसतोडीसाठी मजूर पुरवण्याची मागणी केली होती.

