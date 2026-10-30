Pandharpur News : ऊस दरावरून पंढरपूरात वाद चिघळला; विठ्ठल कारखान्यावर आमदार अभिजीत पाटील समर्थक विरुद्ध शेतकरी संघटना आमने-सामने

पंढरपूर - ऊसाला पहिली उचल पाच हजार रुपये द्यावी या मागणीसाठी ऊस दर संघर्ष समिती आक्रमक झाली असून, पंढरपूर तालुक्यातील दोन प्रमुख कारखान्यांचे गाळप बंद पाडण्यात आले आहे. कालपासून विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना (वेणुनगर) आणि करकंब येथील विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याचे गव्हाण बंद आहे. दरम्यान आमदार अभिजीत पाटील हे शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्यावर गावगुंड घालून आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते दीपक भोसले यांनी केला आहे..दरम्यान, आज सकाळी या आंदोलनाला वेगळे वळण लागले. विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील यांचे समर्थक मोठ्या संख्येने कारखान्यावर आले. 'आमचाच कारखाना का बंद ठेवता? इतरांचे कारखाने सुरू आहेत,' असा जाब विचारत त्यांनी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांसोबत वाद घातला. यावेळी दोन्ही गटात जोरदार हमरीतुमरी झाली..शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्तेही आक्रमक झाल्याने काही काळ आमदार समर्थक आणि संघटनेचे कार्यकर्ते आमने-सामने आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. यामुळे विठ्ठल कारखाना परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.या पार्श्वभूमीवर रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष दीपक भोसले यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 'कालपासून आम्ही दोन्ही कारखान्यांचे गव्हाण बंद पाडले आहे. जवळपास सव्वीस-सत्तावीस तास झाले, तरी कोणीही बोलायला, विचारायला तयार नाही. विद्यमान आमदार अभिजीत पाटील आणि माजी आमदार बबनदादा शिंदे हे चर्चेऐवजी आपले बगलबच्चे, गावगुंड आमच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कितीही माणसे घातली तरी जोपर्यंत पाच हजार रुपये पहिली उचल जाहीर होत नाही, तोपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही..हे कारखानदार आता भांडण करायला माणसे पाठवत आहेत. सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे. तुम्हाला चांगला भाव मिळवून दिल्याशिवाय आम्ही माघार घेणार नाही, असे आवाहनही भोसले यांनी केले आहे.दरम्यान, दोन्ही साखर कारखान्याचे गाळप बंद असल्याने ऊस वाहतूक व तोडणी ठप्प झाली असून, दर जाहीर न करता हंगाम सुरू केल्याने आमदार अभिजीत पाटील व बबनराव शिंदे यांच्या विषयी शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.