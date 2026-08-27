Sujat Ambedkar: पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा करा: सुजात आंबेडकर, हे मोठे रॅकेट, स्वतंत्र विभाग करून उपयोग नाही

सोलापूर : कष्टकरी आणि वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा, शिक्षण आणि नोकरी हे प्रगतीचे महत्त्वाचे मार्ग आहेत. मात्र, पेपरफुटीच्या घटनांमुळे या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असून, पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा करण्याबरोबरच या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींची चौकशी करून त्यांची नावे जनतेसमोर जाहीर करावीत, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांनी केली..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.ईदनिमित्त सोलापुरातील युवकांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी सुजात आंबेडकर सोलापुरात आले होते. यावेळी पत्रकार परिषदेत त्यांनी विविध राजकीय व सामाजिक प्रश्नांवर भूमिका मांडली. “पेपरफुटी हे एक मोठे रॅकेट असल्याचा आमचा आरोप आहे. .केवळ स्वतंत्र विभाग स्थापन करून या समस्येचे निराकरण होणार नाही. त्यासाठी कठोर कायदा आवश्यक आहे. पेपरफुटीमध्ये नेमके कोण सहभागी आहेत, याची चौकशी करून त्यांची माहिती जनतेसमोर आणली पाहिजे,” असे आंबेडकर म्हणाले..आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसून, शासनाने तातडीने शासन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. अक्कलकोटमधील शाळांच्या प्रश्नावर वंचित बहुजन आघाडीचा पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती मिळतात की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे पथक सोलापुरात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आरक्षण वाचवणे ही प्राथमिकता असली पाहिजे. आरक्षणच हटवले तर उपवर्गीकरण कशासाठी, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.