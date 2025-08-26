Maratha Reservation: 'तीन मराठा समाजबांधवांची मंगळवेढा-मुंबई सायकलवारी'; मुंबईतील आरक्षण आंदोलनात होणार सहभागी

मंगळवेढा : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रणेते मनोज जरांगे- पाटील हे मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी २९ ऑगस्ट रोजी आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी राज्यभरातील सकल मराठा बांधवांना केलेल्या आवाहनाला साद देत मंगळवेढ्यातील तिघे थेट सायकलवरून आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवण्यासाठी मार्गस्थ झाले..दामाजी महाविद्यालयाचे प्रा. विनायक कलुबर्मे, सिद्धेश्वर डोंगरे, मेजर नेताजी हेंबाडे हे तिघे या आंदोलनात सहभाग नोंदवण्यासाठी मंगळवेढ्यातून शिवालयातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दर्शन घेऊन मार्गस्थ झाले. मंगळवेढा ते मुंबई हा चारशे किलोमीटरचा सायकल प्रवास असून, दररोज १२५ किलोमीटर सायकलिंग करणार आहेत. यापूर्वी त्यांनी मंगळवेढा ते अंतरवाली सराटी हा प्रवासही सायकलवर करून त्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यावेळी आंदोलक मनोज जरांगे- पाटील यांनी त्यांचे कौतुक केले..मराठा समाजातील लेकरांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण तेही ओबीसीमधूनच मिळावे, या मागणीसाठी अनेक मोर्चे काढलेले आहेत. परंतु आरक्षणाच्या मागणीला यश आले नसले तरी आम्ही पुन्हा एकदा लढा उभा करू. यासाठी ही अंतिम लढाई आहे, असे जरांगे- पाटील यांनी केलेल्या आवाहनास पाठिंबा देण्यासाठी मंगळवेढा- मुंबई हा ४०० किलोमीटर सायकलने प्रवास करीत आहोत.- प्रा. विनायक कलुबर्मे, वारी परिवार सायकल क्लब.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.