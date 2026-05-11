सोलापूर : जिल्ह्यातील बार्शी परिसरात आणि धाराशिव जिल्ह्यांच्या सीमावर्ती भागात खळबळ माजवणारा आणि वन्यजीव प्रेमींसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरलेला वाघ गेल्या चार महिन्यांपासून ‘बेपत्ता’ असल्याने वनविभागासमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. १९ डिसेंबर २०२४ पासून बार्शी परिसर आणि धाराशिवच्या येडशी (रामलिंग) अभयारण्यात वास्तव्य करणाऱ्या या वाघाचा अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये कोणताही मागमूस लागलेला नाही..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .नुकत्याच पार पडलेल्या व्याघ्र गणनेत बार्शी आणि येडशी परिसरात या वाघाचे कोणतेही पुरावे (ठसे किंवा विष्ठा) आढळून आले नाहीत. विशेष म्हणजे, वन्यजीव प्रेमींसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी बुद्ध पौर्णिमा निसर्ग फेरी (प्राणी गणना) दरम्यान वनप्रेमींना या वाघाचे दर्शन होईल, अशी मोठी आशा होती. .मात्र, १ मे रोजी रात्रभर मचाणावरून टेहळणी करूनही वाघाची कोणतीही हालचाल दिसून आली नाही. यामुळे वाघ एकतर रामलिंग अभयारण्यात दाट झाडीत वास्तव्य करत आहे की त्याने स्थलांतर केले आहे, याबाबत कोणतीही माहिती मिळत नाही..गेल्या काही दिवसांत वाघाने शिकार केल्याची येडशी परिसरात कोणतीही घटना घडलेली नाही. व्याघ्र गणना व बुद्ध पौर्णिमेच्या निसर्ग फेरीत वाघाचे अस्तित्व दर्शवणाऱ्या पाऊलखुणा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्याने स्थलांतर केले की तो इथेच आहे, हे ठोस पुराव्याशिवाय काहीही सांगणे कठीण आहे.- पूनम बडे, वन परिक्षेत्र अधिकारी, येडशी अभयारण्य.farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .नेमकी परिस्थिती काय?अधिवास : १९ डिसेंबर २०२४ रोजी बार्शी तालुक्यातील ढेंबरेवाडी येथे वाघ प्रथमच ट्रॅप कॅमेऱ्यात कैद झाला होता. त्यानंतर पांगरी, सासुरे, लाढोळे, धामणगाव, वैराग, ढोराळे, चारे, कारी येथे त्याने शिकारी केल्या होत्या आणि येडशीच्या जंगलात आपला मुक्काम ठोकला होता. धामणगाव येथील शेतकऱ्याच्या खुटेवाडी (ता. तुळजापूर) हद्दीतील शेतात १३ डिसेंबर २०२५ रोजी त्याने शिकार केली होती. त्यानंतर काही वेळा पांगरी परिसरात दिसल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. मात्र, मागील चार महिन्यांत त्याचे दर्शन कुणालाही झालेले नाही. यामुळे या वाघाने दुसऱ्या वनक्षेत्राचा आसरा घेतला की त्याच्या सुरक्षिततेचा काही प्रश्न निर्माण झाला आहे, याबाबत पर्यावरणप्रेमी चिंतेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.