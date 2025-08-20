सोलापूर

Solapur News: 'आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणा': राष्ट्रपतींकडे मागणी; सोलापूरच्या राजश्री चव्हाणसह ५६ जणांनी घेतली भेट

Demand to Empower Tribal Society: शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन पारधी समाजाच्या मागण्यांबाबत चर्चा केली. राष्ट्रपतींनी लवकरच पंतप्रधानांशी चर्चा करणार आहे, त्यावेळी देखील आपणास आमंत्रित करू असे आश्वासन देतानाच पारधी समाजाच्या उन्नतीसाठी योग्य ते सर्व आदेश संबंधितांना देण्याचे आश्वासन दिले.
President Draupadi Murmu
President Draupadi MurmuSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : आदिवासी, पारधी समाजाच्या उन्नतीसाठी झटणाऱ्या विविध ५६ लोकांना राष्ट्रपती कार्यालयाकडून भेटीचे आमंत्रण देण्यात आले होते. यामध्ये सोलापूरच्या शिष्टमंडळाचाही समावेश होता. माजी नगरसेविका तथा भाजप अनुसूचित जमाती मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्या राजश्री चव्हाण, प्रदेश उपाध्यक्ष कोमल चव्हाण, ज्ञानेश्वर भोसले यांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन पारधी समाजाच्या मागण्यांबाबत चर्चा केली. राष्ट्रपतींनी लवकरच पंतप्रधानांशी चर्चा करणार आहे, त्यावेळी देखील आपणास आमंत्रित करू असे आश्वासन देतानाच पारधी समाजाच्या उन्नतीसाठी योग्य ते सर्व आदेश संबंधितांना देण्याचे आश्वासन दिले.

Loading content, please wait...
Tribal
president
district
Meeting
Department of Social Justice
Empowerment
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com