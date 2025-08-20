Solapur News: 'आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणा': राष्ट्रपतींकडे मागणी; सोलापूरच्या राजश्री चव्हाणसह ५६ जणांनी घेतली भेट

सोलापूर : आदिवासी, पारधी समाजाच्या उन्नतीसाठी झटणाऱ्या विविध ५६ लोकांना राष्ट्रपती कार्यालयाकडून भेटीचे आमंत्रण देण्यात आले होते. यामध्ये सोलापूरच्या शिष्टमंडळाचाही समावेश होता. माजी नगरसेविका तथा भाजप अनुसूचित जमाती मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्या राजश्री चव्हाण, प्रदेश उपाध्यक्ष कोमल चव्हाण, ज्ञानेश्वर भोसले यांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन पारधी समाजाच्या मागण्यांबाबत चर्चा केली. राष्ट्रपतींनी लवकरच पंतप्रधानांशी चर्चा करणार आहे, त्यावेळी देखील आपणास आमंत्रित करू असे आश्वासन देतानाच पारधी समाजाच्या उन्नतीसाठी योग्य ते सर्व आदेश संबंधितांना देण्याचे आश्वासन दिले. .Balasaheb Thorat : बलिदान आनंदाने स्वीकारण्याची तयारी: माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात; वारकरी संप्रदाय मानवतेचा संदेश देणारा.देशभरात आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी उल्लेखनीय व प्रामाणिक कार्य करणाऱ्या समाजसेवक कार्यकर्त्यांची माहिती घेऊन त्यांच्या मागण्या व समाजउन्नतीसाठी सूचना जाणून घेण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी विविध मागण्या करण्यात आल्या..राष्ट्रपतींकडे केलेल्या मागण्याअनुसूचित जमातीच्या विविध योजना राबविण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद कराअनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज वसतिगृहाला जागा द्यावीवनहक्क पट्टे उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने कायद्यात सुलभता आणण्यासाठी शासनास निर्देश करावेतभूमिहीन दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासींनाही ग्रामपंचायत हद्दीतील गावठाण, गायरान, जमिनीत विनाअट घरकुल बांधून देण्याचे आदेश द्यावेत.आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्यात व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र असावे.प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प सोलापूर व धाराशिवसाठी कार्यालयास जागा उपलब्ध करून द्यावी..सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे राष्ट्रपतींचे आश्वासनराष्ट्रपतींनी आदिवासी, पारधी समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही, यासाठी लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल. सर्व मागण्यांची पूर्तता तातडीने करण्यास सुरवात होईल. कोणतीही अडचण आल्यास सचिवांशी संपर्क करा, अनुसूचित जमातीला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले..Solapur Rain update: 'भोगावती, नीलकंठाच्या नदीच्या पाणी पातळीत वाढ'; पुलावरून जीवघेणा प्रवास; नागरिकांचे होताहेत हाल.राष्ट्रपतींनी आमच्या सर्व मागण्यांची निश्चितच पूर्तता करू असे आश्वस्त केले. लवकरच पंतप्रधानांसोबत बैठक घेऊन त्यावेळी देखील आपणाला सांगण्यात येईल. आपल्या सर्व मागण्यांवर कार्यवाही सुरू आहे. काहीही अडचण आल्यास संपर्क करा, समस्या दूर होईल असे त्यांनी सांगितले.- राजश्री चव्हाण, भाजप अनुसूचित कार्यकारिणी सदस्य .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.