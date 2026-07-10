Solapur Crime: उजनी पुनर्वसन जमीन घोटाळा! डमी आधार कार्ड तयार करून १०.२० लाखांची फसवणूक; पाच जणांवर गुन्हा

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: उजनी प्रकल्पात गेलेली जमिन तुम्हाला सोलापूर जिल्हयात मिळवून देतो,असे म्हणून तुम्ही फक्त कागदावर अंगठे करा असे म्हणून मंगळवेढा येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात डमी आधार कार्ड तयार करून डमी व्यक्ती उभी करून 10 लाख 20 हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी सन्मुख महादेव चौगुले रा.सिध्दापूर,पांडुरंग प्रल्हाद गायकवाड(एजंट,डाेणगांव),पप्पू जालिंदर दातीर (रा.गणेशवाडी जि.अहिल्यानगर),नामदेव सोपान काळे (रा.सिपोरा),सुदाम साधू कायगुडे (रा.गणेशवाडी) या पाच जणांविरूध्द मंगळवेढा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...पोलिस सुत्रांनी दिलेली माहिती अशी,यातील फिर्यादी अतुल अशोक शेंडगे (रा.वाटलूज ता.दौंड,जि.पुणे ) यांचे आजोबा जगन्नाथ संभाजी पायगुडे यांच्या नावावर गणेशवाडी ता.कर्जत येथे शेत गट नं.63/2/ब मधील 0.80 आर. इतकी जमीन व 64/1 मधील 2 हेक्टर 0.5 एवढी जमिन नावावर होती. महाराष्ट्र शासनाने उजनी प्रकल्प चालू केल्याने आजोबाची नावे असलेली जमिन शासनाने संपादित केली होती. सन 2017 मध्ये फिर्यादीचे आजोबा आजारी पडल्याने त्यांना संभाळण्याकरीता वाटलूज या गावी आणले. वरील आरोपींनी घरी येवून आजोबांना सांगितले की,तुमची उजनी प्रकल्पात गेलेली जमीन तुम्हाला सोलापूर जिल्हयात मिळवून देतो तुम्ही फक्त कागदावर अंगठा करा,आम्ही सर्व कागदपत्रे बघून घेतो असे आरोपी म्हणाले..दरम्यान 19 जुलै 2025 रोजी आजोबा मयत झाले. दरम्यान फिर्यादीने उजनी प्रकल्पाच्या जमिनीचे काय झाले याची चौकशी केली असता आजोबाला शासनाकडून पुर्नवसनाची सिध्दापूर ता.मंगळवेढा येथील जमीन गट 298/1 क्षेत्र 6.88 आर,क्षेत्रापैकी 0.80 आर जमीन नावावर होती. सदर क्षेत्राचा 7/12 उतारा काढला असता त्याची खरेदी विक्री शिवकुमार मल्लिकर्जुन सोमगुंडे (रा.अरळी,ता.मंगळवेढा) यांचे नावे झाली असल्याचे दिसून आले.. फिर्यादीने मंगळवेढा येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून सदर संपादित जमिन खरेदी विक्रीच्या नकला काढून घेतल्या.त्यावेळी ही जमिन 29/8/2019 रोजी विक्री झाल्याचे निदर्शनास आले.सदर खरेदीच्या दस्तावरील फोटो व दस्तास जोडलेल्या आधार कार्ड फोटो एकच व्यक्तीचा होता. हा फोटो फिर्यादीच्या आजोबाचा नव्हता.त्यामुळे फिर्यादीच्या आजोबांची फसवणूक झाल्याचे दिसून आल्याने पोलिसांत 10 लाख 20 हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा गुन्हा फिर्यादीवरून दाखल करण्यात आला. याचा अधिक तपास पोलिस उपनिरिक्षक नागेश बनकर हे करीत आहेत. .Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.पुनर्वसनाच्या जमीन खरेदी प्रकरणात अनेक गडबडी झाल्या आहेत त्यातील काही उघडकीस आल्या यापूर्वी एका जमीनीवर बँकेचा बोजा असताना जमीन विकल्या प्रकरणी साक्षीदार व जमीन घेणाऱ्यावर गुन्हा दाखल झाला.मात्र असे व्यवहार करणारे दुय्यम निबंध कार्यालय मात्र अलगद मोकळे सोडले होते. वास्तविक पाहता या कार्यालयाने जमीन खरेदी विक्री प्रकरणात जमिनीच्या प्रत्येक गोष्टीची व्यवस्थित पडताळणी करणे अपेक्षित होते मात्र आर्थिक व्यवहारामुळे ते देखील अशा गैरकृत्याकडे दुर्लक्ष करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.