Solapur Crime: सख्खा काका बनला हैवान! साेलापूरात भावाची पत्नी अन् दोन मुलांचा मध्यरात्री निर्घृण खून, लोभापोटी काय घडलं!

सोलापूर : वेळ - शुक्रवार मध्यरात्रीनंतरची. स्थळ - बोरामणीच्या पुढे दोन किलोमीटरवर हैदराबाद रोडलगत नंदिनी हॉटेलच्या मागे हाकेच्या अंतरावर असलेले तीन टुमदार बंगले. तीनही घरांना एकच छत. पौर्णिमेच्या शुभ्र चांदण्यात मधल्या बंगल्याच्या छतावर बाजेवर ४० वर्षांची आई अन् शेजारील पलंगावर १६ वर्षीय मुलगा गाढ निद्रेत आहेत. गच्चीवरील स्टडी रूममध्ये १८ वर्षांची मुलगी झोपलेली आहे. .Mahad Chavdaar Tale: इतिहास जागा झाला! चवदार तळ्यातील ११ विहिरींचे दर्शन, ऐतिहासिक लढ्याच्या साक्षीदारांना पाहण्यासाठी गर्दी.. .हैवान बनलेला काका हातात लोखंडी तलवार घेऊन गच्चीवर येतो. दोनच वर्षांपूर्वी स्वर्गवासी झालेल्या भावाच्या पत्नीच्या मानेवर जोरदार वार करतो. दुसरा वार शेजारी पलंगावर पहुडलेल्या पुतण्यावर करतो. डोक्यात स्वार्थाचे भूत स्वार झालेला हा काका चार पावलांवरील स्टडी रूमकडे वळतो. इतक्यात रक्तबंबाळ शिवराज काकाला रोखण्याचा प्रयत्न करतो. रक्ताळलेल्या १६ वर्षीय शिवराजला हा आडदांड काका स्टडी रूमच्या भिंतींवर दोनदा आदळतो आणि लेकीसमान प्रियाला संपवतो. .आता जीव वाचवण्यासाठी शिवराज गच्चीवरून तळमजल्यावरील खोलीकडे धाव घेतो; पण व्यर्थ. खालच्या खोलीत आलेला काका सपासप वार करत शिवराजला संपवतो. पुन्हा छतावर येऊन गच्चीवरून स्वतःच्या घरात उतरतो. रक्ताळलेली तलवार आणि मोबाइल तेथेच टाकतो. घराला कुलूप लावून चावी नेहमीप्रमाणे दरवाजाबाहेर बुटात ठेवून पसार होतो. घटनास्थळावरील परिस्थितीच निशब्द करून टाकणारा हा रक्तरंजीत थरार शनिवारी दुपारी कथन करीत होती..बोरामणी (ता. दक्षिण सोलापूर) शिवारातील माणुसकीला काळिमा फासणारी ही घटना शनिवारी दुपारी समोर आली आहे. संपत्तीच्या हव्यासापोटी नराधम दीराने आपल्याच विधवा वहिनीसह दोन निष्पाप मुलांचा निर्घृण खून केल्याचा संशय आहे. गायत्री सुधाकर मस्के (वहिनी), प्रिया मस्के (पुतणी) आणि शिवराज मस्के (पुतण्या) अशी मृतांची नावे आहेत. तिहेरी हत्याकांडातील संशयित शंकर ऊर्फ पप्पू दत्तात्रय मस्के (वय ४५) हा घटनेनंतर फरार झाला आहे..बहिणीसाठी भावाची झुंज घटनास्थळी प्रथम पोहोचलेल्यानागेश मस्के याच्याच शब्दांत..नेहमीप्रमाणे मी घराजवळील आमच्या हॉटेलमध्ये झोपलो होतो. सकाळी ९ वाजता उठून आंघोळीस घरी आलो. घराची चावी नेहमी बुटात असायची, पण ती आज खाली पडली होती. कुलुप उघडून आत गेलो. ब्रश घेतला. बाहेर अंगणात ब्रश करत थांबलो. पण काकूचे घर बंदच दिसले, जे रोज सकाळीच उघडलेले असायचे. मी तसाच ब्रश करत घरात गेलो. ब्रश केला. गच्चीवर गेलो आणि जे दृश्य दिसले ते पाहून आहे तसाच पळत हॉटेल गाठले. .Mumbai Missing link Project: मिसिंग लिंकच्या बोगद्याखाली गुप्त बोगदा, आव्हानात्मक काम झालं सोपं; भविष्यातही बनणार संकटमोचक!.हॉटेलवर असलेल्या सुजित वाघमारेला (हॉटेलचा मॅनेजर) जे गच्चीवर दिसले ते सांगितले. घटना ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला. तेव्हापासून ते आतापर्यंत (सायंकाळचे ५ वाजेपर्यंत) मी खाली बसलो नाही. मन सुन्न झालं आहे. काकूंना मारले पण प्रिया आणि शिवराजला मारायला नको होतं. शेतीच्या वाटणीवरून काकू आणि माझे वडील यांच्यात गेल्या तीन महिन्यापासून मधूनमधून वाद होत होते. काकू आणि त्यांच्या मुलांशी तीन महिन्यांपासून बोलणे बंद होते. पण असं काही होईल कधीच वाटलं नाही. शिवराज, प्रिया आणि मी.. आम्ही तिघेही समोरच्या ग्लोबल शाळेतच शिकत होतो. (हे सांगताना नागेशचे डोळे भरून आले. नागेश हा संशयित आरोपी शंकर मस्के याचा मुलगा आहे.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.