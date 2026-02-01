Solapur News:निर्माणाधीन इमारतीचा स्लॅब कोसळला! नऊ जण जखमी; एक जण गंभीर, महाविद्यालयाच्या इमारतीचे सुरू होते बांधकाम

माढा : येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या कला व वाणिज्य महाविद्यालयातील निर्माणधीन इमारतीचा स्लॅब कोसळून नऊ जण जखमी झाले असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. शनिवारी (ता. ३१) सायंकाळी चारच्या सुमारास कला, वाणिज्य महाविद्यालयाच्या निर्माणधीन इमारतीचे बांधकाम सुरू होते. .Pune News: अजित पवारांच्या बालेकिल्ल्याला मिळणार नवे बळ; सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्याने पदाधिकाऱ्यांना ताकद मिळण्याची अपेक्षा!.शनिवारी दुपारी इमारतीचा स्लॅब टाकण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असताना अचानक स्लॅब कोसळला. स्लॅब टाकणार लोक यामधे अडकले; काहीजण खाली कोसळले. यात नऊजण जखमी झाले. सुमारे पंचेचाळीस फूट रुंद व शंभर फूट लांबीचा स्लॅब टाकण्याचे काम दोन मशीनद्वारे सुरू होते. स्लॅब टाकण्याचे काम अंतिम टप्प्यात स्लॅबवर काम करणारे कामगार खाली चहा पिण्यासाठी आल्याने मोठा अनर्थ टळला. स्लॅबवर काम करणारे कामगार जखमी झाले. घटनास्थळी धावपळ सुरू झाली. .घटनेवेळी घटनास्थळाजवळून जाणारे गणेश साळुंखे,भोलानाथ पाचंगे, शितल कानगे, नागनाथ मारकड, वैजिनाथ माळी यांनी जखमींना बाहेर काढून डॉ. मस्के हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. जखमीमधील संभाजी बागल यांना पुढील उपचारासाठी बार्शी येथील रूग्णालयात हलविले. घटनास्थळी तहसीलदार संजय भोसले, नायब तहसीलदार विजय कवडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नेताजी बंडगर, तलाठी पुरूषोत्तम जगदाळे , कोतवाल किशोर ढावरे यांनी घटनास्थळी व रुग्णालयात भेट देऊन जखमींची विचारपूस केली. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! तिरुपती-हिसार-तिरुपती विशेष एक्सस्प्रेला मुदतवाढ; नेमक्या कधी सुटणार गाड्या? .\rया घटनेत संभाजी बागल (रा. भोसरे), परमेश्वर अर्जुन लोंढे (रा. चिंचोली वय ४५) दत्तु नारायण जाधव (महाळुंग वय ४०), संतोष पांडुरंग मलगुंडे (भोसरे ४६), दत्तात्रय बळीराम रेडे ( भोसरे वय ३५), उमेश सतिश मदने (महाळुंग वय २६), विशाल निळू गायकवाड (जामगाववय २०), शंटू गोकूळचंद्र सरकार (कोलकत्ता वय ५०), कानन कालिचरण मंडोल (कोलकत्ता वय ३०) जखमी झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.