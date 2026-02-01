सोलापूर

Solapur News:निर्माणाधीन इमारतीचा स्लॅब कोसळला! नऊ जण जखमी; एक जण गंभीर, महाविद्यालयाच्या इमारतीचे सुरू होते बांधकाम

Police probe into construction site Accident: निर्माणाधीन इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याने मोठा अनर्थ टळला; नऊ जण जखमी
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
माढा : येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या कला व‌ वाणिज्य महाविद्यालयातील निर्माणधीन इमारतीचा स्लॅब कोसळून नऊ जण जखमी झाले असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. शनिवारी (ता.‌ ३१) सायंकाळी चारच्या सुमारास कला,‌ वाणिज्य महाविद्यालयाच्या निर्माणधीन इमारतीचे बांधकाम सुरू होते.

