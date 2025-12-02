कारखान्यांची मनमानी ! 'साेलापूर जिल्ह्यात असंघटित शेतकरी हतबल'; दरात तफावत, उत्तर, दक्षिण, अक्कलकोटमध्ये चुप्पी !

-संदीप गायकवाड उ.सोलापूर : जिल्ह्यातील गाळप हंगाम सुरू केलेल्या ३४ पैकी सहा साखर कारखान्यांनी अधिकृत ऊसदर जाहीर केला आहे. हे सर्व कारखाने पंढरपूर, माढा पट्ट्यातील असून त्यांनी प्रतिटन २,८०० ते २,८७५ रुपये ऊसदर जाहीर केला आहे. सोलापूर शहरालगतच्या तालुक्यांतील कारखान्यांनी अद्याप ऊसदर जाहीर केला नाही. अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेने प्रतिटन ३०० ते ५०० रुपये कमी दरामुळे शेतकऱ्यांत रोष आहे. मात्र त्या रोषाला आंदोलनाचे स्वरूप देणाऱ्या संघटनाही हतबल ठरल्याने शेतकऱ्यांना कोणी वाली उरले नसल्याचे चित्र आहे. .माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.जिल्ह्यात गळीत हंगाम सुरू होऊन महिना उलटला तरी ऊसदराची कोंडी अद्याप कायम आहे. शेजारच्या जिल्ह्यांतील कारखान्यांनी दर जाहीर केला असून, तो प्रतिटन ३२०० ते ३५८० पर्यंत आहे. तर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तीन हजार अधिक २०० रुपयांची अपेक्षा आहे. मात्र, कारखान्यांनी प्रतिटन २,८०० इकतेच नोव्हेंबर महिन्याचे ऊसबिल जमा केले. याप्रश्नी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने रास्ता रोको केला, पण फारसा प्रभाव दिसला नाही..ऊसदरप्रश्नी शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. मात्र, जिल्ह्यासह राज्यातील राजकीय परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा नाही. शेतकरी संघटनांची निष्प्रभ ठरणारी आंदोलने, मोठे झालेल्या संघटनांचे सत्ताधारी पक्षांशी सलगी, साखर सम्राटांचे सत्ताधारी पक्षांत प्रवेश व त्यांना मिळणारे सरकारचे बळ हे त्यामागचे कारण आहे. त्यामुळेच कारखानदार ऊसदरप्रश्नी एकीने अजेंडा रेटून नेत असल्याचा आरोप होत आहे..पंढरपूर, माढ्यातील कारखान्यांनी खूप कमी दर जाहीर करून चेष्टा केल्याची टीका होत आहे. तर उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोटचे कारखानदार अजुनही चूप आहेत. या भागातील दोन कारखान्यांकडे अद्याप एफआरपी बाकी असताना त्यांनी गाळप हंगाम सुरू केला आहे. कारखान्यांना सरकारी वरदहस्त, प्रशासनाचे बोटचेपे धोरण व हताश शेतकरी संघटना यामुळे ऊस उत्पादक शेतकीर वाऱ्यावर आहे..महिनाभरात ४० लाख टन ऊस गाळपजिल्ह्यात महिनाभरात खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांनी एकूण ३९ लाख ८२ हजार ५३० मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आहे. त्यापासून ३० लाख ३० हजार २८५ क्विंटल साखरेची निर्मिती झाली आहे..ऊसदरासाठी संघटना प्रयत्नशील आहेत. मात्र, शेतकरी गाव-गाड्यांच्या राजकारणात गुरफटला आहे, तर कारखानदार संघटित आहेत. शेतकऱ्यांनीही संघटितपणे उत्स्फूर्त आंदोलन केले तरच योग्य ऊसदर मिळू शकेल. अन्यथा त्यांच्या असंघटितपणाचा साखर कारखानदार फायदा उचलतील.- सुहास पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, रयत शेतकरी संघटना.ऊसदरासाठी लढा सुरू आहे. रास्त ऊसदर मिळण्याची शेतकऱ्यांची अपेक्षा कारखानदारांनी फोल ठरवली आहे. त्यांनी जाहीर केलेले ऊसदर पाहता लवकरच हा लढा निश्चितपणे उग्र रूप धारण करेल. शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय घामाचा दाम मिळणार नाही.- विजय रणदिवे, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.राजवी’ चा दर ३००१ रुपयेआलेगाव (ता. माढा) येथील राजवी शुगरने प्रतिटन ३,००१ रुपये ऊसदर जाहीर केला आहे. पहिला हप्ता २,८०० रूपये तर उर्वरित २०१ रूपये दोन हप्त्यात दिले जाणार आहेत..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...कारखानानिहाय अधिकृतरीत्या जाहीर ऊसदरविठ्ठल सहकारी, गुरसाळे ः २८७५पांडुरंग सहकारी ,श्रीपूर ः २८५५विठ्ठलराव शिंदे, निमगाव ः २८५०सहकार महर्षी, सदाशिवनगर ः २८५०सासवड माळी शुगर ः २८००कमलाभवानी ॲग्रो ः २८००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.