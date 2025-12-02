सोलापूर

कारखान्यांची मनमानी ! 'साेलापूर जिल्ह्यात असंघटित शेतकरी हतबल'; दरात तफावत, उत्तर, दक्षिण, अक्कलकोटमध्ये चुप्पी !

Solapur farmers issue: शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही कारखान्यांकडून घोषित दर आणि प्रत्यक्ष मिळणारे दर यात मोठा फरक आहे. काही ठिकाणी तर दराविषयी कोणतीही स्पष्टता न दिल्याने शेतकरी संभ्रमात आहेत. या परिस्थितीचा थेट फायदा कारखान्यांकडे जात असल्याची चर्चा आहे.
Unorganized farmers in Solapur protesting the rate disparity and alleged arbitrariness by sugar mills.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-संदीप गायकवाड

उ.सोलापूर : जिल्ह्यातील गाळप हंगाम सुरू केलेल्या ३४ पैकी सहा साखर कारखान्यांनी अधिकृत ऊसदर जाहीर केला आहे. हे सर्व कारखाने पंढरपूर, माढा पट्ट्यातील असून त्यांनी प्रतिटन २,८०० ते २,८७५ रुपये ऊसदर जाहीर केला आहे. सोलापूर शहरालगतच्या तालुक्यांतील कारखान्यांनी अद्याप ऊसदर जाहीर केला नाही. अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेने प्रतिटन ३०० ते ५०० रुपये कमी दरामुळे शेतकऱ्यांत रोष आहे. मात्र त्या रोषाला आंदोलनाचे स्वरूप देणाऱ्या संघटनाही हतबल ठरल्याने शेतकऱ्यांना कोणी वाली उरले नसल्याचे चित्र आहे.

