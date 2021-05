केत्तूर (सोलापूर) : सोलापूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या स्रोतांपैकी औज बंधारा कोरडा पडला असून, टाकळी बंधाऱ्यात सध्या सोलापूर शहराला जेमतेम पंधरा दिवस पुरेल इतका पाणीसाठा शिल्लक आहे. भीमा नदी (Bhima River) कोरडी पडल्याने पंढरपूर, (Pandharpur) मंगळवेढा, (Mangalwedha) सांगोला (Sangola) या शहरांसह नदी काठावरील गावांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत असल्यामुळे उजनी धरणातून (Ujani Dam) आज (गुरुवार) सकाळी 11 वाजता 1800 क्‍युसेकने पाणी सोडण्यास सुरवात झाली. सायंकाळी पाच वाजता यात वाढ करून 3600 क्‍युसेक विसर्ग करण्यात आला. (Water was released from Ujani dam for Solapur on Thursday)

सोलापूर शहराला पाणीपुरवठा करणारा औज बंधारा कोरडा पडला आहे. त्यामुळे सोलापूर शहरावर पाणीटंचाईचे तीव्र संकट येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. औज बंधारा परिसरातील भीमा नदीतील टाकळी जॅकवेलजवळ आजमितीला फक्त 9 फूट पाणी असून, हे पाणी केवळ आठवडाभर सोलापूरकरांना पुरेल, अशी शक्‍यता येत आहे. उजनी धरणातून सोडलेले पाणी औज बंधाऱ्यात येण्यासाठी किमान दहा ते बारा दिवस लागणार आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोलापूरच्या पाणीपुरवठ्यासाठी झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी व उजनी अधीक्षक अभियंता धीरज साळे यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडे पाठवण्यात आला होता.

औज बंधाऱ्यासोबतच भीमा नदीवरील 14 बंधारेही भरून घेतले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. सद्य:स्थितीला उजनी धरण मृतसाठ्यात असून त्यापैकी तीन टीएमसी पाणी वापरले गेले आहे. धरणाच्या मृतसाठ्यात 60 टीएमसी इतका पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सोलापूरसाठी उजनी धरणातील सुमारे 5.5 टीएमसी पाणी वापरले जाणार असून उजनी पाणीसाठा दहा ते बारा टक्‍क्‍यांनी कमी होणार आहे.

दरम्यान, उजनीतून सोलापूरला पिण्याचे पाणी देण्यासाठी कोणाचाही विरोध नाही. परंतु याबाबत "उचकी थोडी आणि गुळणी मोठी' असा प्रकार होत असल्याने सोलापूरसाठी पिण्याचे पाणी भीमा नदीतून सोडण्याऐवजी पाइपलाइनमधून देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा अपव्यय थांबणार असल्याचे केत्तूर येथील शेतकरी अशोक पाटील यांनी सांगितले.

