Solapur Crime: ऊस का नेताय असे विचारल्याने महिलेस मारहाण; माढा तालुक्यातील चांदज येथील घटना, आठ जणांविरुद्ध गुन्हा

Police investigation in Chandaj village assault case: ऊस चोरीच्या वादातून महिलेस कोयत्याने मारहाण; आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
Law and Order Concern in Madha as Woman Attacked Over Simple Query

Law and Order Concern in Madha as Woman Attacked Over Simple Query

सकाळ वृत्तसेवा
टेंभुर्णी: शेतातील ऊस तोडून का नेत आहात अशी विचारणा केली असता सात ते आठ जणांनी मिळून एका महिलेस शिवीगाळ करत कोयता व लोखंडी गजाने हातावर, पायावर मारहाण केली. माढा तालुक्यातील चांदज येथे मंगळवारी (ता. १७) सायंकाळी ही घटना घडली. या प्रकरणी टेंभुर्णी ठाण्यात आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

