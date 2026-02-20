Solapur Crime: ऊस का नेताय असे विचारल्याने महिलेस मारहाण; माढा तालुक्यातील चांदज येथील घटना, आठ जणांविरुद्ध गुन्हा

टेंभुर्णी: शेतातील ऊस तोडून का नेत आहात अशी विचारणा केली असता सात ते आठ जणांनी मिळून एका महिलेस शिवीगाळ करत कोयता व लोखंडी गजाने हातावर, पायावर मारहाण केली. माढा तालुक्यातील चांदज येथे मंगळवारी (ता. १७) सायंकाळी ही घटना घडली. या प्रकरणी टेंभुर्णी ठाण्यात आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे..मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...सुनीता नितीन पाटील (वय ३५, रा. चांदज ता. माढा) असे मारहाण झालेल्या महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी बळिराम हनुमंत हेगडकर, पंढरी हनुमंत हेगडकर, शिवाजी हनुमंत हेगडकर, शंकर शिवाजी हेगडकर, नामदेव पंढरी हेगडकर, बाबूराव वसंत हेगडकर, सिता बळिराम हेगडकर, कल्पना शंकर हेगडकर (रा. चांदज) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांची नावे आहेत..मंगळवारी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास बळिराम हेगडकर व पंढरी हेगडकर हे दोघे सुनीता पाटील यांच्या शेतातील ऊस टोळीकडून तोडून तो ट्रॅक्टरमध्ये भरून कारखान्याकडे घेऊन जात होते. त्यावेळी सुनीता पाटील यांनी त्यांना आमच्या शेतातील ऊस का घेऊन जात आहात अशी विचारणा केली असता बळिराम हेगडकर यांनी तुझ्या बापाचा ऊस आहे काय? असे म्हणत त्याच्या हातातील ऊसतोडणी कोयत्याने त्यांच्या डाव्या हाताच्या पोटरीवर मारून जखमी केले आहे..तसेच पंढरी हेगडकर याने लोखंडी गजाने डाव्या पायाच्या नडगीवर तसेच दोन्ही पायावर, कमरेवर, पोटावर मारून जखमी केले. तसेच इतर सर्व आरोपींनी सुनीता पाटील यांना शिवीगाळ, दमदाटी करून त्यांना जमिनीवर हातपाय धरून आपटून लाथाबुक्क्याने मारहाण केली. पोलिस निरीक्षक नारायण पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस फौजदार भीमराव गोळे हे तपास करीत आहेत..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.मोबाईल फोडून नुकसानया भांडणात फिर्यादीची मुलगी प्रांजली व त्यांच्या भावाची मुलगी समीक्षा शेंडगे या मोबाईलमध्ये शूटिंग काढत असताना त्यांनाही सर्वांनी शिवीगाळ करून शंकर हेगडकर, बळिराम हेगडकर यांनी त्यांच्या जवळील मोबाईल घेऊन तो जमिनीवर आदळून फोडून नुकसान केले. शंकर हेगडकर याने फिर्यादीची मुलगी प्रांजली हिस छातीवर बुक्क्याने मारहाण केली अशी फिर्याद सुनीता पाटील यांनी टेंभुर्णी ठाण्यात दाखल केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.