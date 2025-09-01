Maratha Reservation:'आधी लगीन कोंढाण्याचं मग रायबाचं';अगोदर मुंबईतल्या बांधवांसाठी अन्नपदार्थ,गौरीचा फराळ व सजावट, माढ्यातील महिलांची भूमिका

-किरण चव्हाण माढा: माढ्यातील महिलांनी गौरी - गणपतीच्या सणाच्या कामाबरोबरच मुंबईत मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनासाठी गेलेल्या मराठा समाज बांधवांसाठी चपाती, भाकरी, ठेचा, चिवडा करण्याच्या कामामध्ये स्वतःला गुंतवून घेतले असून शहरातून मोठ्या प्रमाणात अन्नपदार्थ मुंबईला वेगवेगळ्या टप्प्यात पाठवले जात आहेत. आधी लगीन कोंढाण्याचं मग रायबांचं अशी भूमिका माढ्यातील महिलांनी घेत अगोदर समाज बांधवांसाठी मुंबईला पाठवायचे अन्नपदार्थ तयार करण्याच्या कामात गुंतल्या असून त्यानंतर गौरीची सजावट व फराळ करण्याची भूमिका घेतली आहे. .Maratha Reservation: 'मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भान ठेवून बोलावे'; सांगलीतील मराठा क्रांती मोर्चाचा इशारा, मुख्यमंत्र्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न करु नये.माढ्यातील सकल मराठा समाज बांधवांनी मुंबईत मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी गेलेल्या समाज बांधवांसाठी अन्नपदार्थ पाठवण्याच्या आव्हान केले. या आव्हानाला मोठा प्रतिसाद मिळाला असून माढा शहरातून फरसाण, शेवचिवडा लाडू, खारे शेंगदाणे, फुटाणे यासारख्या टिकाऊ अन्नपदार्थ बरोबरच भाकरी, ठेचा, कडक भाकरी, शेंगाचटणी यासारखे पदार्थही पाठवले जात आहेत. .गौरी आगमनाच्या दिवशीही माढ्यातील सकल मराठा समाज भगिनींनी या कामांमध्ये स्वतःला गुंतवून घेतले असून गौरी आगमनाच्या व गौरी सजावटीच्या कामाबरोबरच सकल मराठा समाज बांधवांना अन्नपदार्थ पाठवण्यासाठी या महिलांनी स्वतःला या कामांमध्ये झोकून दिले. अगोदर मुंबईला आरक्षणाच्या आंदोलनासाठी गेलेल्या समाज बांधवांसाठी अन्नपदार्थ व त्यानंतर गौरीची सजावट व फराळच साहित्य तयार करण्याची भूमिका महिलांनी घेतली आहे..Maratha Reservation:'जेवण घेऊन जाणारी वाहने पोलिसांनी रोखली'; मुंबई येथे माजी आमदार विक्रम सावंत, पोलिसांच्यामध्ये वाद . रविवारी (ता. ३१) दिवसभर माढा व परिसरातील विविध भागातून मुंबईतील समाज बांधवांसाठी अन्नपदार्थ मोठ्या प्रमाणावर जमा झाले. त्यांना पदार्थातील चपाती, भाकरी, ठेचा, शेंगाचटणी यासारखे पदार्थ रविवारी संध्याकाळी मुंबईला पाठवले असून सोमवारी (ता . १) संध्याकाळी बिस्किट पुडे, शेव चिवडा, लाडू, फरसाण, खरमुरे यासारखे टिकाऊ पदार्थ पाठवले जाणारे आहेत. याकामी माढा व परिसरातील सकल मराठा समाज बांधव भगिनी कष्ट घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.