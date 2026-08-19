सोलापूर

Sangola News : सांगोल्यातील विविध पक्षातील कार्यकर्त्यांनी मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेत केला पक्षप्रवेश

सांगोला तालुक्यातील शेतकरी कामगार पक्षासह विविध पक्षांतील अनेक कार्यकर्त्यांनी मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला.
MLA shahajibapu Patil and DCM Eknath Shinde

MLA shahajibapu Patil and DCM Eknath Shinde

sakal

दत्तात्रय खंडागळे
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सांगोला - सांगोला तालुक्यातील शेतकरी कामगार पक्षासह विविध पक्षांतील अनेक कार्यकर्त्यांनी मुंबई येथील नंदनवन निवासस्थानी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. आमदार शहाजीबापू पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या पक्षप्रवेशामुळे सांगोला तालुक्यात शिवसेनेची ताकद वाढल्याचे मानले जात आहे. सांगोला तालुक्यातून सुमारे १०० वाहनांच्या ताफ्यातून कार्यकर्ते मुंबईत दाखल झाले.

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