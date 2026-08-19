Sangola News : सांगोल्यातील विविध पक्षातील कार्यकर्त्यांनी मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेत केला पक्षप्रवेश

सांगोला - सांगोला तालुक्यातील शेतकरी कामगार पक्षासह विविध पक्षांतील अनेक कार्यकर्त्यांनी मुंबई येथील नंदनवन निवासस्थानी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. आमदार शहाजीबापू पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या पक्षप्रवेशामुळे सांगोला तालुक्यात शिवसेनेची ताकद वाढल्याचे मानले जात आहे. सांगोला तालुक्यातून सुमारे १०० वाहनांच्या ताफ्यातून कार्यकर्ते मुंबईत दाखल झाले..यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांचे स्वागत करून सांगोला तालुक्यातील प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली. आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी सांगोल्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी तरुणांना सोबत घेऊन विधायक राजकारण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला..या कार्यक्रमासाठी धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार निलेश राणे, सोलापूर जिल्हा निरीक्षक आमदार संजय कदम, महिला आघाडीच्या नेत्या साईना एनसी यांच्यासह सांगोल्याचे नगराध्यक्ष आनंद माने, युवा सेनेचे सचिव सागर पाटील, उपनगराध्यक्ष नितीन इंगवले, नगरसेवक काशिलिंग गावडे, माऊली तेली, पप्पू धनवजीर, चैतन्य राऊत, अरुण पाटील, डॉ. सोमेश यावलकर, कीर्तीपाल बनसोडे, विजयसिंह इंगोले, पंचायत समिती उपसभापती अजय सरगर, सदस्य उमेश पाटील, युवा सेनेचे गुंडादादा खटकाळे, अमोल नलवडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शिवसेना तालुकाप्रमुख दादासाहेब लवटे यांनी केले तर आभार उद्योगपती मनोज ढोबळे यांनी मानले..शिवसेनेत पक्षप्रवेश केलेले प्रमुख कार्यकर्ते -राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरदचंद्र पवार पक्षाचे दत्तात्रय सावंत, धायटी येथून माजी सरपंच रवी मेटकरी, शत्रुघ्न कोळेकर, दादासो सरगर, प्रशांत येडगे, बिरुदेव सरक, ईश्वर सरगर, आबासाहेब जगदाळे, सिद्धेश्वर जगदाळे, माणिक सरगर, नामदेव सरक, अमित सरगर, सनी बनसोडे व पांडुरंग बनसोडे यांनी प्रवेश केला. घेरडी गटातून गटनेते बंडू मोटे यांच्यासह हंगिरगे, काळेवाडी, नराळे, पारे, डिस्कळ व सोनंद येथील पदाधिकाऱ्यांनी प्रवेश केला..सांगोला शहरातील उद्योगपती मनोज ढोबळे, चिंचोलीचे ग्रामपंचायत सदस्य संजय शेजाळ, उपसरपंच लक्ष्मण खांडेकर, शिवाजी सरगर, दत्ता खरात, दीपक घाडगे, ज्ञानेश्वर शिनगारे, विशाल बनसोडे व सागर पारसे यांनीही शिवसेनेत प्रवेश केला. कमलापूरचे नवनाथ पडोळे, शिवणेचे सरपंच दादासाहेब घाडगे, प्रताप पाटील, चेअरमन विक्रम घाडगे व विलास पुरुषोत्तम घाडगे, हलदहिवडीचे विनोद बोरकर, शिरभावीचे ग्रामपंचायत सदस्य अण्णासाहेब मेटकरी, सुयश ताटे, अनिल घोरपडे, संतोष खांडेकर, दुर्जा दिन मुलानी व सुभाष बोडरे यांनी प्रवेश केला..एखतपूर येथील बापू पाटोळे, महूद बुद्रुक येथील विजयसिंह खबाले, प्रवीण मेटकरी, मयूर टिंगरे व योगेश लुबाळ, महिम येथील सचिन कारंडे, राहुल नारनवर व हनुमंत नारनवर, कटफळचे उपसरपंच मोहन खरात व रमेश नरके, तसेच वझरे येथील आकाश कोकरे व स्वप्निल जावीर यांनीही शिवसेनेत प्रवेश केला. बलवडी, नाझरे, अजनाळे व तिसंगी येथील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचाही यामध्ये समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.