Solapur Crime: 'दारूला पैसे न दिल्याने तरुणावर सत्तूरने वार'; संशयिताविरुद्ध पूर्वीचे आठ गुन्हे; तडीपारीचीही झाली होती कारवाई

सोलापूर: दारू प्यायला पैसे मागितल्यावर नकार दिल्याने आलम उर्फ शाहरूख इसाक तांबोळी (रा. सरवदे नगर, मुळेगाव रोड, सोलापूर) याने जयराम चाँदसाब जमादार (रा. सग्गम नगर) या तरुणावर सत्तूरे वार केला. पोलिसांनी त्याला अटक करून न्यायालयात हजर केले होते. सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे..पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार शाहरूख तांबोळी याच्याविरूद्ध पूर्वीचे आठ गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्या वर्तनात सुधारणा होत नसल्याने पोलिसांनी त्याच्यावर दोन वर्षे तडीपारीची कारवाई देखील केली होती. तडीपारीचा कालावधी पूर्ण करून सध्या तो सोलापुरात आला आहे. शनिवारी सायंकाळी साडेसहा ते साडेसातच्या सुमारास ओळखीच्या जयराब जामदार याच्याकडे दारु प्यायला पैसे मागितले. .पैसे द्यायला नकार दिल्याने त्याने हातातील सत्तूरने जीवे ठार मारण्याच्या उद्देशाने जयराबवर वार केला. तसेच सोमवारी (ता. ६) सकाळी साडेआठच्या सुमारास सग्गम नगर रोडवर त्याने हातातील चाकू दाखवून 'तेरे को खत्म करता नही तो मेरू को कुछ करके तेरे को गुताता' अशी धमकी देखील दिली होती. त्याठिकाणी भांडण करताना जमलेल्या लोकांना सत्तूर दाखवून त्याने खल्लास करण्याची धमकी देत दमदाटी केली होती. .जयराब जमादार याच्या फिर्यादीवरून शाहरूखविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. सहायक पोलिस निरीक्षक मोरे हे या गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत. दरम्यान, त्याच्या वर्तनात सुधारणा होत नसल्याने त्याच्यावर 'एमपीडीए'ची (स्थानबद्ध) कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.