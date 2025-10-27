MLA Vishwajit Kadam: ‘सोनहिरा’ ३३०० रुपयांहून अधिक ऊसदर देईल: आमदार विश्वजित कदम; साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामास प्रारंभ

कडेगाव: ‘‘चालू गळीत हंगामात १३ लाख टनाहून अधिक झाल्यास डॉ. पतंगराव कदम सोनहिरा साखर कारखाना प्रतिटन ३३०० रुपयाहून अधिक ऊसदर देईल. यापुढे जेवढे उच्चांकी गाळप, तेवढा उच्चांकी दर दिला जाईल,’’ असा विश्वास आमदार विश्वजित कदम यांनी व्यक्त केला..Sudesh Gavane: राहात्याच्या सुपुत्राचा मोदींसोबत सन्मान; कंपनी कायद्याचे जाणकार ॲड. सुदेश गव्हाणे आफ्रिकेत झळकले.डॉ. पतंगराव कदम सोनहिरा सहकारी साखर कारखान्याच्या २०२५-२६ च्या २६ व्या गळीत हंगामाचा प्रारंभ कारखान्याचे अध्यक्ष, माजी आमदार मोहनराव कदम यांच्या उपस्थितीत आमदार विश्वजित कदम व त्यांच्या पत्नी स्वप्नाली कदम यांच्या हस्ते झाला, त्यावेळी आमदार विश्वजित कदम बोलत होते. यावेळी खासदार विशाल पाटील, कारखान्याचे उपाध्यक्ष दिलीपराव सूर्यवंशी, संचालक शांताराम कदम, रयत शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष महेंद्र लाड, संचालक दीपक भोसले उपस्थित होते..विश्वजित कदम म्हणाले, ‘‘कारखाना चालू गळीत हंगामात कारखाना १४ लाख टन उसाचे गाळप करणार आहे. सोनहिरा कारखान्याने साखर उत्पादन व विविध उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्पही चांगल्या प्रकारे चालवले आहेत. देश व राज्य पातळीवरील विविध पुरस्कार मिळवून देशातील सर्वोत्कृष्ट कारखाना हा बहुमान मिळवला आहे.’’ते म्हणाले, ‘‘विक्रमी ऊस उत्पादन मिळविण्याच्या दृष्टीने कारखान्याने शेतकऱ्यांसाठी ‘ए आय’ तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. थेट बांधावर जाऊनही मार्गदर्शनही केले जात आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी एकरी १०० टनाहून अधिक ऊस उत्पादन घेत आहेत. कारखान्याच्या माध्यमातून महापूर, दुष्काळ आदी नैसर्गिक आपत्तीमध्येही सढळहस्ते मदत करीत असून सामाजिक बांधिलकी जपत आहे. ‘आपला कारखाना-आपली जबाबदारी’ याप्रमाणे कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांनी आपला ऊस सोनहिरा कारखान्यास पाठवून सहकार्य करावे.’’.खासदार विशाल पाटील म्हणाले, ‘‘डॉ. पतंगराव कदम यांनी दूरदृष्टी ठेवून येथे दुष्काळी भागाच्या विकासासाठी साखर कारखाना उभारला. त्यानंतर सिंचन योजनांच्या माध्यमातून पाणी आणले. कारखान्याने सातत्याने चांगला ऊसदर देऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले. आज जिल्ह्यात सर्वाधिक ऊस उत्पादन करणारा तालुका कोणता असेल तर तो कडेगाव आहे.’’कार्यकारी संचालक एस. एफ. कदम यांनी स्वागत केले. यावेळी संचालक रघुनाथराव कदम, शांताराम कदम, जितेश कदम, दिगंबर जाधव, ऋषिकेश लाड, विजयकुमार चोपडे, सतीश पाटील, संचालक भीमराव मोहिते, बापूसो पाटील, पी. सी. जाधव, महेश कदम, मालन मोहिते, सरपंच संतोष करांडे, इंद्रजित साळुंखे, सुनील पाटील यांच्यासह संचालक, सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..MP Supriya Sule: कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत: खासदार सुप्रिया सुळे; राज्यात जलजीवन मिशन योजनेची अवस्था वाईट.आमदार विश्वजित कदम म्हणाले,कारखान्यातील सर्व कामगारांना १० टक्के वेतनवाढ लागू करण्याचा निर्णयसोनहिरा १४ लाख टन उसाचे गाळप करणार.सिंचन योजनांची पाणीपट्टी अन्य कारखाने कपात करणार नसतील तर ‘सोनहिरा’ही कपात करणार नाही.जेवढे उच्चांकी गाळप, तेवढा उच्चांकी ऊसदर देण्यास कटिबद्ध.फेब्रुवारीपासून ज्या शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपास येईल, त्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.