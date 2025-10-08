पश्चिम महाराष्ट्र

Soybean Prices : शेतकऱ्यांच सोनं कवडीमोल भावात, सोयाबीनच्या भावावर शेतकऱ्यांची फरफट; ४ हजार ४०० रुपयांमध्ये खरेदी

Soybean Crop Damage : सोयाबीनला मिळणारा भाव घसरून फक्त ₹४,४०० प्रती क्विंटल इतका राहिला आहे. या दरघटीमुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
Soybean Prices

सोयाबीनला मिळणारा भाव घसरून फक्त ₹४,४०० प्रती क्विंटल इतका राहिला आहे.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

दृष्टिक्षेप

शासनाने प्रतिक्विंटल ५ हजार ३२८ हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र अद्यापही खरेदी केंद्रे सुरू नाहीत.

आज रोजी सोयाबीनला प्रतिक्विंटल दर ४ हजार ३०० ते ४ हजार ४०० रुपये १० फॅटला आहे.

अवेळी मुसळधार पावसामुळे हातातोंडाशी आलेले सोयाबीन पीक मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाले.

Soybean Rate : पोपट पाटील : अवेळी पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे हातातोंडाशी आलेल्या सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले. शासनाने सोयाबीनसाठी ५ हजार ३२८ रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला असतानाही अद्याप खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांकडून अवघ्या ४ हजार ४०० रुपयांमध्ये खरेदी केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या पदरात तोटा आणि डोळ्यांत अश्रू आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Sangli
agriculture
Crop Damage
Agriculture Department
crop damage in rainy season
Crop Crisis
Crop damage due to excess rainfall
Solapur
crop demonstration programs

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com