Soybean Prices : शेतकऱ्यांच सोनं कवडीमोल भावात, सोयाबीनच्या भावावर शेतकऱ्यांची फरफट; ४ हजार ४०० रुपयांमध्ये खरेदी

दृष्टिक्षेपशासनाने प्रतिक्विंटल ५ हजार ३२८ हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र अद्यापही खरेदी केंद्रे सुरू नाहीत.आज रोजी सोयाबीनला प्रतिक्विंटल दर ४ हजार ३०० ते ४ हजार ४०० रुपये १० फॅटला आहे.अवेळी मुसळधार पावसामुळे हातातोंडाशी आलेले सोयाबीन पीक मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाले..Soybean Rate : पोपट पाटील : अवेळी पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे हातातोंडाशी आलेल्या सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले. शासनाने सोयाबीनसाठी ५ हजार ३२८ रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला असतानाही अद्याप खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांकडून अवघ्या ४ हजार ४०० रुपयांमध्ये खरेदी केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या पदरात तोटा आणि डोळ्यांत अश्रू आहेत..शेतकरी आपल्या शेतातील पीक वाचवण्यासाठी मळणी यंत्रासह ‘जेसीबी’सारख्या यंत्रांचा वापर करत आहेत. अतिवृष्टी, महापुरामुळे नदीकाठ परिसरासह अनेक पाणथळ भागांतील सोयाबीन पीक याआधीच नष्ट झाले होते. बचावलेले पीक आता पक्व अवस्थेत असून त्याची काढणी सुरू आहे. मात्र, मजुरांची कमतरता, पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट ओढावले आहे. मजुरांनी दर वाढवल्याने त्यांना अधिक खर्चाचा सामना करावा लागत आहे..लागवडीनंतर ९० दिवसांत सोयाबीन काढणीयोग्य होते. या काळात वेळेत काढणी न केल्यास शेंगा फुटून पीक वाया जाण्याचा धोका असतो. तेव्हा, शेतकरी उपलब्ध साधनांचा वापर करून शेवटचा पर्याय म्हणून पीक वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. वाळवा तालुक्यात खरीप हंगामात १६ हजार ३८९ पैकी ८,९०१ हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड झाली आहे. यातील बहुतेक पीक सध्या पक्व अवस्थेत असून, सर्वत्र काढणीसाठी घाई सुरू आहे. शासनाने तातडीने हमीभावावर खरेदी केंद्र सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आहे..अतिवृष्टी, महापूर यामधून बचावलेले सोयाबीन पीक वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पीक काढणीवेळी नेमका पडणारा मुसळधार पाऊस, पिकाला हमी भाव नाही, म्हणून व्यापारी लुटत आहेत. सण तोंडावर आल्याने मिळेल त्या दराने सोयाबीन विक्री करीत आहेत. - अमोल पाटील, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी.बाजार समितीने शासनाच्या ‘नाफेड’कडे सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी मागणी केलेली आहे. जिल्ह्यात अद्याप कोठेही केंद्रे सुरू नाहीत. शासनाने सोयाबीनसाठी ५ हजार ३२८ रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. -संदीप पाटील, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, इस्लामपूर.Faqs : वारंवार विचारले जाणारे प्रश्नप्रश्न 1: अवेळी पडलेल्या पावसाचा सर्वाधिक परिणाम कोणत्या पिकावर झाला?उत्तर: अवेळी मुसळधार पावसाचा सर्वाधिक परिणाम सोयाबीन पिकावर झाला असून हातातोंडाशी आलेले पीक मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाले आहे.प्रश्न 2: शासनाने सोयाबीनसाठी किती हमीभाव जाहीर केला आहे?उत्तर: शासनाने सोयाबीनसाठी ५,३२८ रुपये प्रति क्विंटल असा हमीभाव जाहीर केला आहे.प्रश्न 3: सध्या शेतकरी सोयाबीन कोणत्या दराने विकत आहेत?उत्तर: हमीभावावर खरेदी केंद्र सुरू नसल्याने खासगी व्यापारी सोयाबीन अवघ्या ४,४०० रुपयांपर्यंत विकत घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.