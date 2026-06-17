पश्चिम महाराष्ट्र

Kupwad Accident: कुपवाडमध्ये भरधाव डंपरचा कहर! भरधाव डंपरच्या धडकेत दोघे दुचाकीस्वार जागीच ठार, रक्ताच्या थारोळ्यात दोन जीव संपले

Kupwad Savli road dumper accident latest news: कुपवाड-सावळी मार्गावर भरधाव डंपरची दुचाकीला जोरदार धडक; दोन मित्रांचा जागीच मृत्यू, परिसरात हळहळ
Bloodshed on Kupwad-Savli Road as Speeding Dumper Runs Over Two Riders

Bloodshed on Kupwad-Savli Road as Speeding Dumper Runs Over Two Riders

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कुपवाड : कुपवाड-सावळी मार्गावरील विहानराजे मंगल कार्यालयासमोरील रस्त्यावर भरधाव डंपरच्या धडकेत दोन दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी (ता.१७) दुपारी बाराच्या सुमारास घडली. अपघातानंतर डंपर चालक वाहनासहीत पसार झाला. मात्र, पोलिसांनी पाठलाग करून डंपर ताब्यात घेतला असून चालकाचा शोध दुपारपासून सुरू आहे. पंडित रंगराव पवार (वय ४५, रा. तानंग, ता. मिरज) व पांडुरंग लक्ष्मण कांबळे (वय ४२, रा. सावळी, ता. मिरज) अशी अपघातील मृतांची नावे आहेत.

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