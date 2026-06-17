Kupwad Accident: कुपवाडमध्ये भरधाव डंपरचा कहर! भरधाव डंपरच्या धडकेत दोघे दुचाकीस्वार जागीच ठार, रक्ताच्या थारोळ्यात दोन जीव संपले

कुपवाड : कुपवाड-सावळी मार्गावरील विहानराजे मंगल कार्यालयासमोरील रस्त्यावर भरधाव डंपरच्या धडकेत दोन दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी (ता.१७) दुपारी बाराच्या सुमारास घडली. अपघातानंतर डंपर चालक वाहनासहीत पसार झाला. मात्र, पोलिसांनी पाठलाग करून डंपर ताब्यात घेतला असून चालकाचा शोध दुपारपासून सुरू आहे. पंडित रंगराव पवार (वय ४५, रा. तानंग, ता. मिरज) व पांडुरंग लक्ष्मण कांबळे (वय ४२, रा. सावळी, ता. मिरज) अशी अपघातील मृतांची नावे आहेत..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पवार व कांबळे हे दुचाकी (एमएच १० सीएस ०५५९) वरून कुपवाड येथील मेनन पिस्टन चौकातून सावळीकडे निघाले होते. विहानराजे मंगल कार्यालयासमोरील रस्त्यावर भरधाव डंपरने (एमएच १० सीआर ६९९०) त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या धडकेत दोघे गंभीर जखमी झाले. .अपघातानंतर चालकाने वाहन न थांबविता तानंग फाट्याच्या दिशेने पलायन केले. घटनेची माहिती मिळताच कुपवाड पोलिसांनी डंपरचा पाठलाग केला. तानंग फाटा परिसरात चालकाने डंपर रस्त्यावर सोडून ऊसाच्या शेतातून पळ काढला. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...दरम्यान, आयुष हेल्पलाईन व जीवनरक्षक टीमच्या मदतीने जखमींना शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, प्रचंड रक्तस्राव झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय वैद्यांनी सांगितले. कुपवाड औद्योगिक पोलिस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करून डंपर ताब्यात घेण्यात आला असून फरार चालकाचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.