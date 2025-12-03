Fraud Case Exposed

Fraud Case Exposed

sakal

पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Fraud Case :ऊसतोड मजूर पुरवतो म्हणत शेतकऱ्याला ११ लाखांचा चुनाच किरण कुराडेवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल

Accused Fails to Provide : फेब्रुवारी २०२२ ते एप्रिल २०२३ या कालावधीत मिरज तालुक्यातील बेळंकी येथे ही घटना घडली. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की किरण कुराडे याने बेळंकी येथील संभाजी रणदिवे यांना ऊस तोडणीच्या कामासाठी मजूर पुरवितो, असे आश्वासन दिले.
Published on

मिरज : ऊसतोड मजूर पुरवण्यासाठी ११ लाख ७ हजार रुपये घेऊन फसवणूक केल्याची घटना बेळंकी (ता. मिरज) येथे घडली. याप्रकरणी संभाजी वसंत रणदिवे (वय ४८, बेळंकी, ता. मिरज) यांनी किरण बालाजी कुराडे (२६, अरणी, धाराशिव) याच्याविरुद्ध फिर्याद दिली असून किरण कुराडेवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला.

Loading content, please wait...
Sangli
police
crime
sugarcane
worker
scam
Paschim maharashtra
Farm
Fraud case news
Marathi News Esakal
www.esakal.com