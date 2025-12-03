पश्चिम महाराष्ट्र
Sangli Fraud Case :ऊसतोड मजूर पुरवतो म्हणत शेतकऱ्याला ११ लाखांचा चुनाच किरण कुराडेवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल
Accused Fails to Provide : फेब्रुवारी २०२२ ते एप्रिल २०२३ या कालावधीत मिरज तालुक्यातील बेळंकी येथे ही घटना घडली. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की किरण कुराडे याने बेळंकी येथील संभाजी रणदिवे यांना ऊस तोडणीच्या कामासाठी मजूर पुरवितो, असे आश्वासन दिले.
मिरज : ऊसतोड मजूर पुरवण्यासाठी ११ लाख ७ हजार रुपये घेऊन फसवणूक केल्याची घटना बेळंकी (ता. मिरज) येथे घडली. याप्रकरणी संभाजी वसंत रणदिवे (वय ४८, बेळंकी, ता. मिरज) यांनी किरण बालाजी कुराडे (२६, अरणी, धाराशिव) याच्याविरुद्ध फिर्याद दिली असून किरण कुराडेवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला.