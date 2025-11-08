Sugarcane Issue Sangli

कारखानदारांनी याबाबत योग्य ती भूमिका जाहीर करावी, यासाठी पाच दिवसांची वेळ देण्यात आली.

esakal

पश्चिम महाराष्ट्र

Sugarcane Issue Sangli : सांगलीत ऊसदराचे आंदोलन पेटणार! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत तोडगा नाहीच, कारखान्यांना पाच दिवसांचा अल्टीमेटम

Sangli Sugarcane Issue : कारखानदारांनी याबाबत योग्य ती भूमिका जाहीर करावी, यासाठी पाच दिवसांची वेळ देण्यात आली. येत्या १२ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय कळवा, असे आदेश दिले.
Published on

Sugarcane Protest : कोल्हापूर जिल्ह्यात ज्या कारखान्यांची ३४०० पेक्षा कमी एफआरपी आहे, अशा कारखान्यांनी ३५०० रुपये आणि ज्या कारखान्यांची ३४०० पेक्षा अधिक एफआरपी अधिक १०० रुपये असा फॉर्म्युला मान्य केला आहे, त्याच धर्तीवर सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी मान्य करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. कारखानदारांनी हा फॉर्म्युला अमान्य केल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आजची बैठक निष्फळ ठरली.

Loading content, please wait...
Sangli
Raju Shetti
sugarcane
sugar
Paschim maharashtra
Sugar Factory
Sugar Crops
sangli Collector office
collector office sangli
Sugarcane FRP dispute
Marathi News Esakal
www.esakal.com