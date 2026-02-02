Sangli Sugarcane : पाणीटंचाईतही शेती हिरवीगार! वाळव्यात पाचट आच्छादनाचा शेतकऱ्यांचा नवा शाश्वत मार्ग

नवेखेड : जमिनीत सेंद्रिय कर्ब वाढून जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी वाळवा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी ऊस शेतीत पाचट आच्छादन करण्यावर भर दिला आहे. जिल्ह्यात ऊस तोडणीचा हंगाम सध्या गतीने सुरू आहे..मजूरटंचाई, वाढता उत्पादन खर्च, उसाचे घटते उत्पादन व पाण्याची टंचाई पाहता शेतकरी ऊस तुटल्यानंतर पाचट ठेवण्यावर भर देत आहेत. यातच यांत्रिकीकरण वाढत असल्याने पाचट आच्छादनाला मदत होत आहे..Kolhapur Sugarcane : ओढून द्या, तोडून द्या तरी टनाला १०० द्या! ऊस तोडकऱ्यांच्या हट्टामुळे कसबा बीडमधील शेतकरी अडचणीत.साधारणपणे ऊस गळितास गेला की पाचट पेटविण्यावर भर असायचा. युवा पिढी शेतीत राबू लागली. जमिनीच्या सुपीकतेचे महत्त्व कळाले आणि लोक हळूहळू पाचट ठेवण्याकडे वळू लागले..साखर कारखान्यांनीही यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आणि यामध्ये वाढ झाली. पाचट ठेवण्यासाठी मदत होते. पश्चिम भागात पाणीटंचाई जाणवत असल्यामुळे या परिसरासह जिल्ह्यात पाच ते दहा टक्के फक्त शेतकरी पाचट शेतात ठेवताना दिसतात. .Sindhudurg Farmer : खत महागले, ताग शेतकऱ्यांचा आधार बनला; पण बियाणे दरांनी चिंता वाढली.शेतकऱ्यांना सूचना केल्यानंतर दहा ते पंधरा टक्के पाचट ठेवले जाते. पाचटाचे विघटन होत असताना जमिनीत अन्नद्रव्य - उदा. नत्र ४० ते ५० किलो, स्फुरद २० ते ३० किलो, पोटॅश ७५ ते १०० किलो - उसाला उपलब्ध होते. मजूर टंचाई, तसेच यांत्रिकीकरण वाढल्यामुळे ‘हार्वेस्टर’द्वारे ऊस तोडल्यानंतर पाचट ठेवले जाते. .पाचट ठेवण्याची पद्धतऊस तुटल्यानंतर आहे तशी पाचट सरीत दाबून घेणेएका आड एक सरीत पाचट ठेवणेपाचटाची कुट्टी करून पाचट ठेवणेयंत्राने ऊस तोड झाल्यावर आहे पाचट तसेच ठेवणे पाचट आच्छादनाचे फायदे.भांगलण, मशागत खर्चात ५० टक्के बचतशेतात ओलाव्याचे प्रमाणएक एकर क्षेत्रातून चार ते पाच टन पाचट मिळतेदोन ते तीन टन सेंद्रिय खत खोडवा पिकाला उपलब्ध होतेउसाच्या उत्पादनात एकरी चार ते सहा टनाने वाढ.जलसंधारण शक्तीत वाढ गेली २० वर्षे पाचट पेटवित नाही. सेंद्रिय कर्ब वाढीसाठी पाचट कुट्टी आणि हिरवळीची खते यांना प्राधान्य देतो.- सुरेश कबाडे, शेतकरी, .कारंदवाडी कुंडलच्या क्रांती कारखान्यातर्फे पाचट व्यवस्थापनासाठी एकरी तीन हजार, बुडखे तासणीसाठी दोन हजार रुपये अनुदान व पाचट कुजविण्यासाठी दोन सुपर फॉस्फेट व एक युरिया ५० टक्के अनुदानावर दिले जाते.- विलास जाधव, ऊस विकास अधिकारी, क्रांती साखर कारखाना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.