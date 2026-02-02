पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Sugarcane : पाणीटंचाईतही शेती हिरवीगार! वाळव्यात पाचट आच्छादनाचा शेतकऱ्यांचा नवा शाश्वत मार्ग

Organic Farming : जमिनीची सुपीकता टिकवण्यासाठी आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी वाळवा तालुक्यातील शेतकरी पारंपरिक पद्धतींना छेद देत शाश्वत शेतीकडे वळताना दिसत आहेत.
Sugarcane trash mulching practiced by farmers to improve soil fertility in Walwa taluka.

Sugarcane trash mulching practiced by farmers to improve soil fertility in Walwa taluka.

sakal

शामराव गावडेसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवेखेड : जमिनीत सेंद्रिय कर्ब वाढून जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी वाळवा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी ऊस शेतीत पाचट आच्छादन करण्यावर भर दिला आहे. जिल्ह्यात ऊस तोडणीचा हंगाम सध्या गतीने सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Farmer
sugarcane
Paschim maharashtra
Development
Agricultural crop
Water Conservation
Water Management
soil fertility
fertility rate
Fertility

Related Stories

No stories found.