Swabhimani Shetkari Sanghatana: ...तर शेतकरी, ऊस वाहतूकदारांनी तोडी स्वीकारू नये; स्वाभिमानी दर जाहीर न केल्‍यास आंदोलन, संघर्षही अटळ

Swabhimani’s Stern Stand: जिल्ह्यातील कारखानदारांनी दर जाहीर केला नाही, तर संघटना शेतकऱ्यांना आवाहन करते की उद्यापासून (ता. ११) उसाच्या तोडी कोणी घेऊ नका. ऊस वाहतूकदारांना सुद्धा सांगते की, बुधवारनंतर एकही उसाचं कांड रस्त्यावरून जाऊ दिलं जाणार नाही.
Swabhimani Shetkari Sanghatana leaders addressing farmers; warning of agitation if sugarcane price not declared before the crushing season.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली: स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मागणीप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना उसाला दर द्यायला जमते. मग, सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांना का जमत नाही? सांगली जिल्ह्यात उसाचा उतारा लागत नाही का, असा प्रश्‍न ‘स्वाभिमानी’कडून उपस्थित केला जातो आहे. कारखान्यांनी दर जाहीर केला नाही तर शेतकरी व वाहतूकदारांनीही तोडी घेऊ नयेत, असे आवाहन केले आहे.

