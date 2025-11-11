सांगली: स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मागणीप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना उसाला दर द्यायला जमते. मग, सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांना का जमत नाही? सांगली जिल्ह्यात उसाचा उतारा लागत नाही का, असा प्रश्न ‘स्वाभिमानी’कडून उपस्थित केला जातो आहे. कारखान्यांनी दर जाहीर केला नाही तर शेतकरी व वाहतूकदारांनीही तोडी घेऊ नयेत, असे आवाहन केले आहे. .Motivation Story: 'आयकर अधिकारी स्वप्नील पाटील यांनी पटकाविला आयर्नमॅनचा किताब'; स्पर्धा ७ तास ५४ मिनिटांत पूर्ण; खडतर परिस्थितीवर मात.. .जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीप्रमाणे बुधवारपर्यंत (ता. १२) कोल्हापूरप्रमाणे उसाला पहिली उचल विनाकपात ज्यांची एफआरपी ३४०० रुपयांच्या आत आहे. त्यांनी ३५०० व ज्यांचा एफआरपी दर ३४०० च्या वर आहे, त्यांनी एफआरपी अधिक १०० रुपये याप्रमाणे देण्याची वाट पाहत आहोत..संघटनेचे संदीप राजोबा म्हणाले, की बुधवारची वाट न पाहता जाहीर करावे, अन्यथा गुरुवारपासून (ता. १३) संघटना आक्रमक होणार. तसेच या आंदोलनाची सुरुवात क्रांतिवीर जी. डी. बापू लाड, दिवंगत पतंगराव कदम यांच्या स्मारकाचे दर्शन घेऊन केली जाईल. कारखानदारांना सुबुद्धी दे, असे साकडे घातले जाईल. सुरुवातीला कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनीसुद्धा एफआरपीवरती एक रुपया देता येणे शक्य नाही, असे सांगितले होते. .परंतु स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेसुद्धा व्यावहारिक भूमिका घेऊन दोन पावले मागे आले आणि त्याचवेळी साखर कारखानदारसुद्धा दोन पावलं पुढे आले. त्यांनी तत्काळ एफआरपीपेक्षा अधिक १०० ते १२५ रुपये जादा दर जाहीर केला आहे. पैसे देता येतात, हे यावरून सिद्ध झाले आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांना विनंती आहे, की स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला श्रेय द्यायचं नसेल तर राहू दे, परंतु शेतकऱ्याचे हित लक्षात ठेवून कोल्हापूरप्रमाणे १२ तारखेच्या आत उसाचा दर जाहीर करावा. जिल्ह्यातील कारखानदारांनी दर जाहीर केला नाही, तर संघटना शेतकऱ्यांना आवाहन करते की उद्यापासून (ता. ११) उसाच्या तोडी कोणी घेऊ नका. ऊस वाहतूकदारांना सुद्धा सांगते की, बुधवारनंतर एकही उसाचं कांड रस्त्यावरून जाऊ दिलं जाणार नाही. सर्व साखर कारखानदारांनी तत्काळ उसाचा दर जाहीर करावा, अन्यथा संघर्ष अटळ आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.