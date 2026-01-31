Sangli Politics : आजी-माजी खासदार एकत्र; येळावी गटात रोहित पाटील यांची कसोटी

तासगाव : तासगाव तालुक्यातील येळावी जिल्हा परिषद गट यावेळी लक्षवेधी ठरला आहे. या गटात आजी-माजी खासदार आमदार रोहित पाटील यांच्या विरोधात एकत्र आले आहेत. त्यामुळे या लढतीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष वेधले आहे. .राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे डी. के. पाटील विरुद्ध काँग्रेसचे अमित विजयराव पाटील अशी लढत सुरू आहे. या ठिकाणी माजी खासदार संजय पाटील यांनी अमित पाटील यांना पाठिंबा दिला आहे..Sangli ZP : भाजपला रोखण्यासाठी पुन्हा चक्रव्यूह; जिल्हा परिषद रणधुमाळीला सुरुवात.येळावी जिल्हा परिषद गटात येळावी आणि वासुंबे हे दोन गण आहेत. गेली ४० वर्षे या गटावर आबा गटाचे वर्चस्व आहे. मात्र गेल्या निवडणुकीत येळावी गणातून संजय पाटील यांनी विजय मिळवला होता. यंदाच्या निवडणुकीत या गटातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. गेली काही वर्षे जिल्हा परिषदेसाठी प्रयत्नशील असलेले अमित पाटील काँग्रेसच्या वतीने उमेदवारी लढवत आहेत. .त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राजापूरचे डी. के. पाटील मैदानात उतरले आहेत. माजी खासदार संजय पाटील यांनी या गटातून आपला उमेदवार मागे घेत अमित पाटील यांना पाठिंबा दिल्याने येथील लढत आमदार रोहित पाटील यांच्यासाठी आता प्रतिष्ठेची बनली आहे. .Sangli PS : कामेरीत भाजपसमोर दुहेरी आव्हान! दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्याने राजकीय लढत तीव्र.रोहित पाटील यांच्यासाठी पक्षातील नाराजी दूर झाल्याचे दिसत असली तरी अंतर्गत मतभेद कायम आहेत. हे मतभेद कसे दूर होतील, यावर लढतीचे चित्र राहणार आहे. याशिवाय करण हनुमंत पाटील भाजपमधून , निमणी येथील महेश ढाणे हे अपक्ष, संतोष नामदेव गायकवाड बसपमधून आणि शिवसेनेचे कुलदीप देवकुळे हेही मैदानात असल्याने लढत रंगतदार झाली आहे. .येळावी गटातील येळावी गणात आमदार रोहित पाटील विरुद्ध माजी खासदार संजय पाटील लढत सुरू आहे. माजी पंचायत समिती सदस्य उमेश पाटील पुन्हा एकदा रिंगणात उतरले आहेत..त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षामधून येळावीचेच अजित शिवाजी पाटील हे मैदानात आहेत. गेल्या निवडणुकीत उमेश पाटील यांनी या गणातून डी. के. पाटील यांचा पराभव केला होता. याच गणातून भाजपचे प्रशांत जयप्रकाश पाटील हेही नशीब आजमावत आहेत. .येळावी गटातील वासुंबे गणातून तिरंगी लढत सुरू आहे. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या श्वेता रमेश रोकडे विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) बालिका विजय पवार (दोघी वासुंबे), भाजपच्या निमणी येथील शुभांगी विनय सपकाळ असे तीन उमेदवार नशीब आजमावत आहेत. या गणावर गेली ४० वर्षे आबा गटाचे वर्चस्व आहे. .दृष्टिक्षेप...येळावी जिल्हा परिषद गटात येळावी आणि वासुंबे हे दोन गण आहेत, तर येळावी, राजापूर, तुरची, जुळेवाडी, नेहरूनगर, निमणी, नागाव निमणी, बेंद्री आणि वासुंबे या ९ गावांचा समावेश आहे. येळावी जिल्हा परिषद गटाची लोकसंख्या ३६ हजार ७९ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.