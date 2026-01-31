पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : आजी-माजी खासदार एकत्र; येळावी गटात रोहित पाटील यांची कसोटी

Yelavi ZP Battle : तासगाव तालुक्यातील येळावी जिल्हा परिषद गट यंदा केवळ एक निवडणूक न राहता प्रतिष्ठेची राजकीय लढाई ठरत आहे.आजी-माजी खासदार एकत्र आल्याने आमदार रोहित पाटील यांच्यासमोरील आव्हान वाढले असून या गटाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
Candidates and supporters campaigning during the Yelavi ZP group election.

रवींद्र मानेसकाळ वृत्तसेवा
तासगाव : तासगाव तालुक्यातील येळावी जिल्हा परिषद गट यावेळी लक्षवेधी ठरला आहे. या गटात आजी-माजी खासदार आमदार रोहित पाटील यांच्या विरोधात एकत्र आले आहेत. त्यामुळे या लढतीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष वेधले आहे.

