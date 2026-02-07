Sangli ZP : प्रशासकराज संपणार की कायम? ‘मिनी मंत्रालया’त कुणाचा प्रतिनिधी जाणार, आज स्पष्ट होणार चित्र

सांगली : जिल्हा परिषदेचे घोडेमैदान आता जवळ आले आहे. उद्या (शनिवारी) मतदान होणार आहे. १८ लाखांवर मतदार कुणाच्या पारड्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांचे दान टाकणार याची उत्सुकता आहे. .त्यासाठी गेले आठवडाभर सर्वपक्षीय नेत्यांनी प्रचाराचे रान उठवले होते. त्यामुळे भाजप यंदा स्वबळावर सत्ता मिळवणार की पुन्हा एकदा गतवेळेप्रमाणे घटक पक्षांना सत्तेसाठी साद घालणार, याकडे लक्ष आहे. जिल्हा परिषदेसाठी २११, तर पंचायत समितीसाठी ३४० उमेदवार रिंगणात आहेत..Sangli ZP :आठ वर्षांनंतरची सांगली जिल्हा परिषद निवडणूक; भाजपसमोर सत्ता टिकविण्याचे मोठे आव्हान.जिल्हा परिषदेच्या ६१ गट आणि दहा तालुक्यातील पंचायत समित्यांच्या १२२ गणांसाठी गेले महिनाभर निवडणुकीची धुमाळी सुरू होती. प्रचाराचा धुरळा आता खाली बसला असला, तरी सोमवारी (ता. ९) विजयाचा गुलाल कोण उधळणार, याची जिल्ह्याला उत्सुकता आहे. .गेल्या चार वर्षांत ‘प्रशासकराज’मुळे जनतेचाही ‘मिनी मंत्रालया’शी संपर्क तुटला होता. त्यामुळे त्यांनाही आपला प्रतिनिधी ‘मिनी मंत्रालया’त पाठवण्याची उत्सुकता आहे. यंदाच्या निवडणुकीत गतवेळेचा सत्ताधारी भाजप ५० जागा लढवत आहे. बहुमतासाठी ३१ जागांची गरज आहे..Kolhapur Politics : भाजपविरोधात राष्ट्रवादींची मोठी चाल; कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत रंगणार प्रतिष्ठेचा महासंग्राम .मात्र भाजपचे ज्येष्ठ नेते पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील ३२ ते ३४ जागा जिंकू, असा दावा करत आहेत. जिल्ह्यात भाजपचे चार आमदार असून त्या खालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे दोन आणि काँग्रेस व एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे प्रत्येकी एक आमदार आहे. .या आमदारांवरच पक्षांची भिस्त आहे. याशिवाय तालुक्यातील स्थानिक नेतृत्वानेही ताकद पणाला लावली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची नऊ वर्षांनी होत असलेली निवडणूक चुरशीची झाली आहे..घटक पक्षांच्या कामगिरीकडे लक्षराज्यात सत्तेत असलेल्या महायुतीमधील भाजप मोठा भाऊ आहे. त्याच्यासोबत अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आहे. मात्र महापालिका निवडणूक तीनही पक्ष स्वतंत्र लढले. भाजपचे संख्याबळ बहुमताच्या काठावरच थांबले..त्यामुळे पुन्हा त्यांनी घटक पक्षांना सोबत घेऊन महापालिकेत सत्ता स्थापन केली आहे. त्याची जिल्हा परिषदेत पुनरावृत्ती होऊ शकते. त्यामुळेच या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या घटक पक्षांच्या कामगिरीकडेही लक्ष राहणार आहे..मविआ’च्या ताकदीकडे लक्षकाँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेना (ठाकरे) या महाविकास आघाडीतील पक्षांची ताकद किती दिसणार, याचीही उत्सुकता आहे. नगरपालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडीने तीन नगरपालिकांत विजय मिळवला होता. मात्र महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसने १८ जागा जिंकल्या, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला तीनच जागा मिळाल्या होत्या. गेल्या वेळी या आघाडीने २४ जागा जिंकल्या होत्या..१३ टक्के मतदार वाढले२०१७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकूण १६ लाख ३ हजार १४७ मतदार होते. यंदा हाच आकडा १८ लाख १८ हजार ७१९ आहे. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा तब्बल १३ टक्के मतदार वाढले आहेत..यामध्ये ९ लाख २३ हजार ९११ पुरुष आणि ८ लाख ९४ हजार ७६६ महिला मतदार असणार आहेत. इतर मतदारांची संख्या ४२ आहे. २०१७ च्या निवडणुकीपेक्षा यंदाच्या निवडणुकीत २ लाख १५ हजार ५७२ इतके मतदार वाढले आहेत. जिल्हा परिषद, कंसात.महिला आरक्षणएकूण जागा ६१ (महिलांसाठी ३१)खुला प्रवर्ग : ३८ (१९)अनुसूचित जाती प्रवर्ग : ७ (४)नागरिकांचा मागास प्रवर्ग : १६ (८).पक्षनिहाय उमेदवार संख्यापक्ष गट गणभाजप ५० १०४काँग्रेस २५ ४९राष्ट्रवादी ३१ ५८राष्ट्रवादी (श.प.) ३२ ५५जनसुराज्य ६ ९रयत क्रांती संघटना १ २.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.