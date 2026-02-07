पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : प्रशासकराज संपणार की कायम? ‘मिनी मंत्रालया’त कुणाचा प्रतिनिधी जाणार, आज स्पष्ट होणार चित्र

Political Battle : ९ वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक आज निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. प्रशासकराजामुळे तुटलेला ‘मिनी मंत्रालया’शी जनतेचा संपर्क पुन्हा प्रस्थापित होणार की नाही, याचा फैसला आज १८ लाखांहून अधिक मतदार करणार आहेत.
Voters line up to cast ballots

सांगली : जिल्हा परिषदेचे घोडेमैदान आता जवळ आले आहे. उद्या (शनिवारी) मतदान होणार आहे. १८ लाखांवर मतदार कुणाच्या पारड्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांचे दान टाकणार याची उत्सुकता आहे.

