Pimpri Crime News: पिंपरीत बेकायदा गॅस रिफिलिंगचा स्फोटक धोका कायम; पोलिस कारवाईनंतरही ‘काळाबाजार’ सुरूच, जादा नफ्यासाठी जीवघेणा खेळ!

पिंपरी : शहरात बेकायदा गॅस रिफिलिंगचा धोकादायक उद्योग थांबत नसल्याचे दिसून येत आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरमधील गॅस बेकायदा व्यावसायिक वापरासाठी किंवा लहान सिलिंडरमध्ये भरून विक्री करण्याचे प्रकार अनेक भागांत सुरू आहेत. पोलिसांकडून कारवाई होत असली तरी अवैध गॅस रिफिलिंगची ‘गळती’ सुरूच आहे. .Mahad Chavdaar Tale: इतिहास जागा झाला! चवदार तळ्यातील ११ विहिरींचे दर्शन, ऐतिहासिक लढ्याच्या साक्षीदारांना पाहण्यासाठी गर्दी.. .गॅस शेगडी दुरुस्तीची दुकाने, गॅरेज किंवा छोट्या दुकानांमधून हा अवैध धंदा प्रामुख्याने चालवला जातो. घरगुती सिलिंडरमधील गॅस नलिका, अॅडॅप्टर किंवा इतर उपकरणांच्या सहाय्याने दुसऱ्या सिलिंडरमध्ये भरला जातो. व्यावसायिक गॅसपेक्षा स्वस्त दरात हा गॅस हॉटेल, ढाबे, फेरीवाले, चहाच्या टपऱ्यांना विकला जातो. मात्र, स्वस्त गॅसच्या आमिषाला बळी पडून नागरिक स्वतःच धोका ओढवून घेत आहेत..संभाव्य धोकेगॅस गळती होऊन आग लागणेरिफिलिंगच्या ठिकाणी स्फोटाची शक्यताजीवितहानी आणि मालमत्तेचे नुकसानअरुंद गल्ल्या आणि दाट लोकवस्त्यांमुळे बचावकार्य कठीण.प्रमुख कारणेघरगुती आणि व्यावसायिक गॅस दरांतील मोठा फरकबेरोजगारीमुळे बेकायदा व्यवसायांकडे ओढास्वस्त पर्यायांना वाढती मागणीप्रशासनातील मनुष्यबळाची कमतरतामागील दोन महिन्यांत बेकायदा.गॅस रिफिलिंगप्रकरणी झालेली कारवाई२४ मार्चचऱ्होली बुद्रुक येथील कामगार वसाहतीत अवैध गॅस रिफिलिंग, एकाला पोलिसांनी घेतले ताब्यातभोसरीतील हनुमान मंदिर परिसरातील कारवाईत एकावर गुन्हा दाखल२५ मार्चचिखलीतील चिंचेचा मळा परिसरात अवैध गॅस रिफिलिंग करून साठा, एका तरुणाला अटकपिंपळे गुरवमधील ६० फुटी रोड येथील कारवाईत बेकायदा गॅस सिलिंडरचा साठा, रिफिलिंग करणाऱ्या एकाला अटक.काही घटनाताथवडे येथे मागील वर्षी एका महाविद्यालयाच्या बाजूच्या मोकळ्या मैदानात टँकरमधील गॅस व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये भरताना गळती होऊन आग लागली, त्यामुळे पाठोपाठ आठ ते दहा स्फोट झाले.चाकण जवळही असाच प्रकार घडला. गॅस रिफिलिंग करताना टँकरजवळ आग लागल्याने भीतीचे वातावरण पसरले.चिखली येथे काही वर्षापूर्वी गॅस शेगडी दुरुस्तीच्या दुकानात स्फोट झाल्याने छोट्या सिलिंडरची लोखंडी रिंग डोक्यात पडून एकाचा मृत्यू झाला..अवैध गॅस रिफिलिंगचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जात आहे. मागील काही दिवसांत गुन्हे देखील दाखल झाले आहेत. यापुढेही ही कारवाई सुरूच राहणार आहे. असे प्रकार आणखी कुठे सुरू असल्यास नागरिकांनी पोलिसांशी संपर्क साधावा.- डॉ. शिवाजी पवार, पोलिस उपायुक्त, गुन्हे शाखा.Mumbai Missing link Project: मिसिंग लिंकच्या बोगद्याखाली गुप्त बोगदा, आव्हानात्मक काम झालं सोपं; भविष्यातही बनणार संकटमोचक!.उपाययोजनाअवैध गॅस रिफिलिंगविरुद्ध व्यापक मोहीम, कठोर शिक्षाअधिकृत गॅस वितरण सुलभ व पारदर्शक करणेलहान व्यावसायिकांसाठी परवडणाऱ्या दरात वैध गॅस उपलब्ध करून देणेतक्रार नोंदवण्यासाठी हेल्पलाईन, ऑनलाइन प्रणाली विकसित करणेनागरिकांत जनजागृती मोहीम, बेकायदा गॅस खरेदी करणे टाळावेसंशयास्पद हालचाली आढळल्यास त्वरीत प्रशासनाला कळवावेअधिकृत वितरकांकडूनच गॅस सिलिंडरची खरेदी घ्यावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.